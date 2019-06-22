مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

استخدام سلاح خرطوش- أرشيفية

توجه أب مكلوم إلى قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فى حالة بكاء هستيري، يشكو مقتل نجله البالغ من العمر 19 سنة، بطلق خرطوش فى البطن، واتهم الأب عاملا يقيم فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، شاكيًا لرجال المباحث أنه مديون للمشكو فى حقه، وأن الأخير عتيد الإجرام، ولما تعذر على الشاكي رد المبلغ إليه، هدده المجني عليه، وقال الأب فى بلاغه: «قتل ابني بدم بارد علشان عليا ليه فلوس.. ماكنتش أعرف إنه بيتكلم بجد.. وإنه سيأخذ عمر ابني ويحسرني عليه من أجل عدة جنيهات»، وطالب الأب بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وجد رجال المباحث أنفسهم أمام جريمة قتل عمد مقترن بحيازة سلاح وذخيرة، وبالتحرى عن المشكو فى حقه وتحركاته، أكدت التحريات صحة ما جاء فى بلاغ الأب، بوجود خلافات مالية بين الطرفين، وكون المشتبه فيه عتيد الإجرام، وأنه توعد الشاكي وأسرته وترصد لهم، وبالتعاون بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية