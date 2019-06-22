جريمة

مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
استخدام سلاح خرطوش- أرشيفية
استخدام سلاح خرطوش- أرشيفية
توجه أب مكلوم إلى قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فى حالة بكاء هستيري، يشكو مقتل نجله البالغ من العمر 19 سنة، بطلق خرطوش فى البطن، واتهم الأب عاملا يقيم فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، شاكيًا لرجال المباحث أنه مديون للمشكو فى حقه، وأن الأخير عتيد الإجرام، ولما تعذر على الشاكي رد المبلغ إليه، هدده المجني عليه، وقال الأب فى بلاغه: «قتل ابني بدم بارد علشان عليا ليه فلوس.. ماكنتش أعرف إنه بيتكلم بجد.. وإنه سيأخذ عمر ابني ويحسرني عليه من أجل عدة جنيهات»، وطالب الأب بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وجد رجال المباحث أنفسهم أمام جريمة قتل عمد مقترن بحيازة سلاح وذخيرة، وبالتحرى عن المشكو فى حقه وتحركاته، أكدت التحريات صحة ما جاء فى بلاغ الأب، بوجود خلافات مالية بين الطرفين، وكون المشتبه فيه عتيد الإجرام، وأنه توعد الشاكي وأسرته وترصد لهم، وبالتعاون بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية
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سجن (2)

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تسمم (3)

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط حداد كسر ماكينة صرف آلي لسرقة 450 جنيها

كالمعتاد توجه موظفو شركة نقل أموال إلى عملهم بتزويد ماكينات الصرف الآلي بخزينة أموال عامرة بدلا من الخزائن الفارغة بالماكينات، إلا أن العاملين بمركز الغنايم بمديرية أمن أسيوط فوجئوا بكسر قطع حديدية من الماكينة، ناحية خزينة الأموال المرتجعة، وبفحص الماكينة تبين لهم العبث بها بقصد الاستيلاء على أموال منها، وإمكان الوصول بذات الطريقة إلى صندوق الأموال الرئيسي بالماكينة وسرقة محتواه، ليقرروا بعد المعاينة عدم صلاحية الماكينة للعمل، ووجوب إخطار الشرطة بسرقة ماكينة بنك.
جثة (5)

ملاك وشيطان.. قصة جريمة في مساكن مبارك

عدّته بمنزلة الابن والسند، ولم تبخل عليه يومًا بالمال أو الطعام أو الشراب، بل كانت تجزل له العطاء في الوقت الذي لم يجد فيه يدًا تحنو عليه، لكنه لم يتذكر لها وقوفها بجواره ومساندته، وإنفاقها على دراسته الجامعية، ولم يشفع لها عنده أنها كانت تفتح له بيتها ليأويه من وقت لآخر، فسوّلت له نفسه قتلها بدم بارد، بعد أن ائتمنته على بيتها ومالها، خنقها دون أن يهتز له جفن أو يرق له قلب، لمجرد الاستيلاء على 5 آلاف جنيه، لف يده حول رقبتها وعصرها ليكتب كلمة النهاية في حياة عجوز المحلة.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 4 أشخاص في مشاجرتين لخلافات الجيرة في قليوب

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرتين "متفرقتين" بالأسلحة النارية والشوم بدائرة مركز قليوب بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بعزبة الجندى دائرة مركز قليوب، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث المركز تبين حدوثها بين 5 أشخاص أسفرت عن إصابة "ح م س - 27 عاما - عاطل" برش خرطوش و"خ ع م - 35 عاما - عامل بشركة زجاج"، تصادف تواجده أثناء المشاجرة.
القبض-على-متهم

هزار ثقيل.. رجل يصيب زوجته بطلق خرطوش في الإسكندرية

"هزار تقيل شوية .. ماكنتش أقصد".. هكذا اعترف زوج في العقد الرابع من العمر بإصابته زوجته أثناء العبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" – خاصية شقيقه – حيث قام بإطلاق طلق نحوها فأصابها بأسفل منطقة الظهر بإصابة بالغة بمحافظة الإسكندرية، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل يفيد ورود إشارة من مستشفى سموحة الجامعى بوصول السيدة "ف.أ.ع" 30 عاما، ربة منزل، تعانى نتيجة إصابتها بطلق ناري وترقد فى حالة حرجة وجار علاجها.
حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

القتل قبل الصلح..تخلص من غريمه قبل «جلسة عرب» بساعات

شهدت منطقة السعرانية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جريمة قتل بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق نار على شخص وسقط غارقًا في بركة من الدماء بسبب خلافات قديمة، وكان بينهما موعد للتصالح إلا أنهما اختلفا وقام على أثرها المتهم بإخراج فرد خرطوش وأطلق النار على المجنى عليه. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق نار بمنطقة السعرانية خلف سوق الجملة للخضار ووجود قتيل إثر طلق نارى.
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