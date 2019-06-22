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إغماء طالبتين بسبب «صعوبة الفيزياء» في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.
وأشار "عجلان" إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، أكد
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طلاب-الثانوية-العامة

إغماء طالبتين في امتحان الفيزياء بالمنوفية

تعرضت طالبتان للإصابة بحالة إغماء في لجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وتم نقل "إحسان بكرى محمد" 18 عاما و"رحمة أيمن طنطاوى" 17 عاما، بلجنة 24 مدرسة الثانوية الجديدة، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابتين بحالات إغماء، وجارى تحرير محضر بالواقعة. وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم 8 يونيو الجاري حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الفيزياء والتاريخ وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

بعد المخاطبات| هل يستجيب النواب لرفع معاشات الأطباء؟

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إصدار تشريع لإنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء. وتضم النقابة العامة للأطباء فى طياتها على مدار تاريخها العريق، ما يعادل 250 ألف طبيب مصرى يحمل عضوية النقابة بشكل رسمي.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (1)

إغماء طالبين في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي "الفيزياء"، و"التاريخ" لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، اليوم السبت، استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي"، بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق، مصابة بحالة إغماء، وتم نقلها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. كما استقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب "حازم محمد الشورى" بلجنة مدرسة نور الدين سرحان بعزبة فرج الكوبري، مصابا بحالة إغماء، لتلقي العلاج اللازم.
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تشنجات لطالبة وأزمة قلبية لمراقب في بني سويف

تعرض مراقب يدعى "حمدى.ع.ع - 38 عامًا"، اليوم السبت، في أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة مينا عزت بمدينة بني سويف؛ لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقى كل الفحوصات الطبية، كما أصيبت طالبة تدعى "هبه.ر.م"، 16 سنة، بحالة "تشنجات" في أثناء أداء امتحان الفيزياء بمدرسة السيدة عائشة بمدينة بنى سويف، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي كل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.
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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.
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غشاش وغبي.. مصور امتحان العربي نشر رقم جلوسه بالخطأ

في واقعة فردية من نوعها نجحت من خلاله فريق مكافحة الغش الإلكتروني من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على موقع "فيسبوك" بعد مرور نصف ساعة من اللجان، إذ صور الطالب الامتحان من داخل اللجنة، متناسيا في أثناء التصوير أنه يضع رقم جلوسه بجانب كراسة البوكليت ومدون عليها اسم اللجنة والمحافظة، فضلا عن رقم الباركود الخاص بكراسة البوكليت، ما سهل على فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ضبط الطالب، في لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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التعليم: ضبط طالب بدمياط صور امتحان اللغة العربية

تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، من تتبع ورصد الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية ونشره على صفحات الغش عبر موقع "فيسبوك"، وكان الطالب يؤدي الامتحان في لجنة بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.
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