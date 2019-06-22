إبداع سابق لغينيا في الإسكندرية وذكرى سيئة لنيجيريا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

نيجيريا

تنطلق اليوم السبت مباريات المجموعة الثانية في النسخة رقم 32 لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، التي تضم منتخبات نيجيريا وبوروندي وغينيا ومدغشقر، تلك المجموعة التي تقام مبارياتها في مدينة الإسكندرية وهي المدينة التي يملك فيها بعض منتخبات تلك المجموعة ذكريات جيدة وأخرى سيئة معها في منافسات الكان السابقة، التي استضافتها مصر وتحديدًا نسخ 2006 و1986 و1974، بعيدًا عن منتخبي بوروندي ومدغشقر، اللذين يشاركان للمرة الأولى في تاريخهما بكأس الأمم الإفريقية.

ووجدت غينيا في نسخة 2006 في مجموعة الإسكندرية، التي أقيمت مبارياتها في ذلك التوقيت على ملعب المكس، وقدمت غينيا في تلك البطولة عروضا مميزة بالفوز بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بالفوز على جنوب إفريقيا 2-0 وعلى زامبيا 2-1، قبل التغلب على تونس حاملة اللقب حينها بثلاثية نظيفة. وودعت غينيا البطولة من