تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي

تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".

وأضاف شكارجي، في لقائه مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "ما يطرح اليوم من تهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو لخداع الرأي العام، هدف العدو هو نزع سلاح إيران"، موضخا: "التهديد مقابل التهديد، وهذا الأمر يعني أننا سوف نرد الطلقة التي تضرب علينا بـ10، وسوف يدفعون ثمن باهظ نتيجة ذلك"، وذلك حسبما نقلت