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تصعيد جديد من إيران ضد أمريكا: سنرد الرصاصة بـ10

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي
تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني، بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها وحلفائها سيحترقون في هذه النار".
وأضاف شكارجي، في لقائه مع وكالة "تسنيم" الإيرانية: "ما يطرح اليوم من تهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو لخداع الرأي العام، هدف العدو هو نزع سلاح إيران"، موضخا: "التهديد مقابل التهديد، وهذا الأمر يعني أننا سوف نرد الطلقة التي تضرب علينا بـ10، وسوف يدفعون ثمن باهظ نتيجة ذلك"، وذلك حسبما نقلت
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حريق

مقتل 3 أفراد في حريق مبنى سكني بوسط باريس

لقي 3 أفراد مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح بالغة، في وقت مبكر اليوم السبت، إثر وقوع حريق بمبنى سكني مؤلف من 6 طوابق في وسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب رجال إطفاء، والذين أضافوا أنه أصيب 27 شخصا آخرين بجروح طفيفة وتسمم إثر انبعاث الدخان من المبنى المؤلف من 6 طوابق. وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء في باريس، إن المبنى، الواقع في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية، يضم مقهى وحماما ومساكن، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلًا عن وكالة "فرانس برس".
وزير-الخارجية-المكسيكي

المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
طائرة مسيرة أمريكية - أرشيفية

التليفزيون الإيراني يعرض حطام «الطائرة الأمريكية»

نشر التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، صورا تظهر حطاما للطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أمس، فوق مضيق هرمز. وحسب قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، فإن الحطام "دليل على أن الطائرة الأميركية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري". وأعلن الجيش الأمريكي، أن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.
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دونالد ترامب

ترامب يواجه انتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة عن إيران

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعاصفة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة، بحسب "روترز". وفي سلسلة تغريدات صباح الجمعة شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران ردا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وقال ”كنا مستعدين للرد الليلة الماضية (بضرب) ثلاثة مواقع وعندما سألت عن عدد القتلى الذين سيسقطون. (فكان الرد) 150... هذا الرد جاء من أحد الجنرالات“. وأوضح ترامب أنه رأى أن عدد القتلى المقدر للعملية سيكون ردا غير متناسب.
ترامب

ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
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