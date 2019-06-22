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جي ميل يفعّل خاصية الوضع الليلي لنظام أندرويد

تحرير:مي فؤاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
جي ميل
جي ميل
يبدو أن الوضع الليلي سيكون أهم ميزة ضمن أنظمة التشغيل للأجهزة الحديثة لعام 2019؛ لذا لم يقتصر الأمر على أن نظامي أندرويد وiOS يقدمان تلك الخاصية على النظام بأكمله، بل إن جوجل وأبل مشغولتان أيضًا بالعمل على إضافة سمة الوضع الليلي لجميع تطبيقات الهواتف الخاصة بهما. يعد بريد جي ميل الإلكتروني من جوجل هو التطبيق الأحدث في إضافة تلك الميزة لنظام أندرويد، لكن لم يتم تفعيل تلك الخاصية حتى الآن، ولا يزال العمل مستمرا عليها، على الرغم من أن الخاصية تظهر بشكل عشوائي للأشخاص الذين يشغلون أحدث إصدار من التطبيق.
في الوقت الحالي، يوجد الوضع المظلم في إعدادات تطبيق جي ميل فقط، لكنك لا تحصل عليه في النافذة الرئيسية أو في الشريط الجانبي، كما يبدو أنه يتم تشغيله وإيقاف تشغيله حسب الشركة، وليس لديك أي سيطرة عليه، بشأن تعطيل أو تشغيل الوضع. يأمل المجتمع التكنولوجي في أن تعمل جوجل جاهدة على تحويل هذا الوضع المؤقت إلى
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