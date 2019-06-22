جريمة

إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
تسمم - تعبيرية
تسمم - تعبيرية
?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الأب ويدعى "محمد ربيع - 57 سنة"، وزوجته "فتحية - 48 سنة"، وأولادهما: "هاجر - 15 سنة" و"خلود - 13 سنة" و"تسنيم - 5 سنوات"، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة
اقرأ المزيد
سجن (2)

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مأساة أب: «قتل ابني علشان ماقدرتش أسد ديني»

توجه أب مكلوم إلى قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فى حالة بكاء هستيري، يشكو مقتل نجله البالغ من العمر 19 سنة، بطلق خرطوش فى البطن، واتهم الأب عاملا يقيم فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، شاكيًا لرجال المباحث أنه مديون للمشكو فى حقه، وأن الأخير عتيد الإجرام، ولما تعذر على الشاكي رد المبلغ إليه، هدده المجني عليه، وقال الأب فى بلاغه: «قتل ابني بدم بارد علشان عليا ليه فلوس.. ماكنتش أعرف إنه بيتكلم بجد.. وإنه سيأخذ عمر ابني ويحسرني عليه من أجل عدة جنيهات»، وطالب الأب بسرعة القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
سحب-اموال-من ماكينة-صرف

ضبط حداد كسر ماكينة صرف آلي لسرقة 450 جنيها

كالمعتاد توجه موظفو شركة نقل أموال إلى عملهم بتزويد ماكينات الصرف الآلي بخزينة أموال عامرة بدلا من الخزائن الفارغة بالماكينات، إلا أن العاملين بمركز الغنايم بمديرية أمن أسيوط فوجئوا بكسر قطع حديدية من الماكينة، ناحية خزينة الأموال المرتجعة، وبفحص الماكينة تبين لهم العبث بها بقصد الاستيلاء على أموال منها، وإمكان الوصول بذات الطريقة إلى صندوق الأموال الرئيسي بالماكينة وسرقة محتواه، ليقرروا بعد المعاينة عدم صلاحية الماكينة للعمل، ووجوب إخطار الشرطة بسرقة ماكينة بنك.
جثة (5)

ملاك وشيطان.. قصة جريمة في مساكن مبارك

عدّته بمنزلة الابن والسند، ولم تبخل عليه يومًا بالمال أو الطعام أو الشراب، بل كانت تجزل له العطاء في الوقت الذي لم يجد فيه يدًا تحنو عليه، لكنه لم يتذكر لها وقوفها بجواره ومساندته، وإنفاقها على دراسته الجامعية، ولم يشفع لها عنده أنها كانت تفتح له بيتها ليأويه من وقت لآخر، فسوّلت له نفسه قتلها بدم بارد، بعد أن ائتمنته على بيتها ومالها، خنقها دون أن يهتز له جفن أو يرق له قلب، لمجرد الاستيلاء على 5 آلاف جنيه، لف يده حول رقبتها وعصرها ليكتب كلمة النهاية في حياة عجوز المحلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اختناق- من -الغاز

«كلوا شمام وبطيخ».. تسمم 16 عاملا زراعيا في المنوفية

أصيب 16 عاملا زراعيا، اليوم الثلاثاء، في مزرعة فواكه بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، باشتباه في حالة تسمم، بعد تناولهم "بطيخا وشماما" مرشوشا بمبيدات، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة السادات، بورود بلاغ باشتباه تسمم 16 عاملًا زراعيا، داخل مزرعة فواكه، وعلى الفور وجه بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تسمم

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في الشرقية

أصيب خمسة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة، بحالات اشتباه في تسمم، اليوم السبت؛ نتيجة تناولهم جميعًا وجبة طعام داخل منزلهم في قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «أولاد صقر» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأفادت التحريات الأولية وتوقيع الكشف الطبي على المصابين أنهم تناولوا طعامًا غير طازج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
اختناق- من -الغاز

إصابة أم و4 من أطفالها بتسمم غذائي في بني سويف

أصيبت ربة منزل وأربعة من أطفالها، اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي في قرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، بعد إصابتهم بقئ وإسهال لتناولهما وجبة فاسدة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بإصابة ربة منزل وأربعة من أطفالها بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،
محافظ-أسيوط-يزور-مسشتفى-ديروط-المركزي (8)

«مياه الترعة» وراء تسمم 198 شخصًا في أسيوط

كشفت تحريات نيابة شمال أسيوط، التي أجرتها بموقع إصابة 198 شخصًا بتسمم بينهم طفلة توفيت، اليوم الخميس، لتناولهم ترمس في حفل زفاف، أنه تم تجهيزه بمياه راكدة من الترعة ملوثة بمبيدات زراعية وغير صالحة للاستهلاك. وبدأت الواقعة بتلقي محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغًا بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط، يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org