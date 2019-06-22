إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

تسمم - تعبيرية

?أصيب رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي في مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد إصابتهم بقيء وإسهال، لتناولهم وجبة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، إذ تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة رجل وزوجته وثلاثة من أولادهما بتسمم غذائي، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الأب ويدعى "محمد ربيع - 57 سنة"، وزوجته "فتحية - 48 سنة"، وأولادهما: "هاجر - 15 سنة" و"خلود - 13 سنة" و"تسنيم - 5 سنوات"، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة