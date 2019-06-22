توم هاردي يوافق على تقديم جزء ثانٍ من «Venom»

تحرير:مروان أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

Venom

أكدت إيمي باسكال المسؤولة عن سلسلة "سبايدر مان" داخل شركة سوني، أنها حصلت على موافقة النجم العالمي توم هاردي من أجل العودة لتقديم ثاني أجزاء فيلم الأكشن والدراما Venom، مشيدة بأدائه الرائع خلال الجزء الأول، وفقًا لموقع "screenrant". واستطاع الجزء الأول من فيلم Venom أن يحصد 855 مليون دولار إيرادات بشبابيك التذاكر العالمية، متخطيًا إيرادات أفلام كل من Wonder Woman وThor: Ragnarok والذي يعد نجاحًا كبيرًا، خاصة أن هذا هو أولى التجارب السينمائية التي تناقش حياة إحدى الشخصيات الشريرة في عالم سبايدر مان.

وكانت إيمي باسكال قد صرحت بعد طرح الجزء الأول من الفيلم بأن السبب وراء نجاحه هو تمكن توم هاردي من مفاتيح الشخصية، الأمر الذي جعله يقدمه بنجاح. وفي السياق ذاته تستقبل دور العرض السينمائية حول العالم أحدث أفلام ستوديو مارفل "Spider-Man: Far From Home" والذي سيتم طرحه 5 يوليو المقبل على أن يتم العرض الخاص