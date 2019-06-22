مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.

نسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم فى صباح يوم 7 يناير 2016، حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعابا نارية، وتجمهر المتهمون بغرض التخريب العمد لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق