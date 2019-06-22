جريمة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة
رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة
قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
نسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم فى صباح يوم 7 يناير 2016، حازوا وأحرزوا أسلحة وذخائر وعبوات حارقة وألعابا نارية، وتجمهر المتهمون بغرض التخريب العمد لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق
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إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
ترامادول

إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.
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عظمها من زجاج.. مأساة طفلة تعاني من مرض نادر (فيديو)

«جربت جميع أنواع الأدوية ودخلت معظم المستشفيات طوال الـ14 سنة اللى فاتوا ودول بالظبط عمر بنتي "شيماء"، اللى من ساعة ما جت الدنيا وهى تعبانة وماشفتش راحة، وده كله بسبب عظمها الزجاجي اللى بيتكسر وهى نايمة ومن أقل حاجة دراعها يتكسر أو رجلها، وآخرها الكارثة الكبيرة اللى إحنا فيها لما حوض المياه اتكسر، وبقت تعاني من صعوبة دخول الحمام».. هكذا سبقت كلمات والدة الطفلة شيماء دموعها وهي تسرد معاناة ومحنة تستمر معها منذ 14 سنة، لكنها لم تفقد إيمانها في علاج طفلتها، وفي كل صباح تناجي وتدعو وهي موقنة بالإجابة، أو أن هناك من يطرق بابها يوما ليخفف من مصيبتها.
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محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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«تخين وبكرش».. أغرب دعوى خلع بمحكمة الأسرة

أقامت ربة منزل دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، بعد 5 سنوات زواجا، رزقهما الله خلالها بطفل فى الثالثة من العمر، وذلك بسبب إصرار زوجها على الإسراف فى تناول الطعام، ورفض الالتزام بحمية غذائية «ريجيم»، علاوة على استمراره فى تناول الحلوى بأنواعها، الشرقي والمخبوزات الأخرى، بخلاف تناول المشروبات الغازية التى لا تكاد تفارق يده على مدار اليوم، وهو ما أثر بالسلب على نجلهما، وأصابه بالبدانة ومشكلات صحية تتضمن إصابته بمرض السكر.
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تنفيذ 119 حكما قضائيا وضبط 22 مسجل خطر بالعمرانية

شنت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون، والمسجلين خطر المطلوبين أمنيًا على ذمة قضايا، واستهدفت الحملة منطقة العمرانية، وخاصة المنطقة الشعبية بنطاق شارع الصدر، ونجحت قوات الحملة فى ضبط العشرات من المطلوبين أمنيًا، منهم 119 متهمًا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم، فيما تم القبض على 22 مسجل خطر للاشتباه، وفحص المحاضر التى مازال الفاعل فيها مجهول، لمضاهاة أوصاف الجناة بالمتهمين المقبوض عليهم، وعرضهم على الضحايا فى طوابير عرض لبيان إمكان التعرف على أحدهم من قبل ضحايا حوادث السرقة بالإكراه.
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«جواز أيمن نور واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها نظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد، وجاء في طعن وزارة الخارجية أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
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