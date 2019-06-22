رياضة

عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.
وكتبت الصفحة تغريدة ثانية قالت خلالها: "104 مباريات، 71 هدفا، الفوز بالحذاء الذهبي مرتين، الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا مرتين، بطل دوري أبطال أوروبا، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، متوج بجائزة بوشكاش، وما زال في جعبة الملك الكثير ليقدمه مع ليفربول". يذكر أن صلاح قدم موسما مميزًا مع ليفربول، حيث أنهى
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
الجماهير (1)

لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.
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محمد-صلاح

ألقاب فردية لا تحصى من مسيرة محمد صلاح

توج نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الاحترافية، فهو أفضل موهبة صاعدة من "كاف" في عام 2012 وأفضل موهبة صاعدة من الاتحاد العربي لكرة القدم في نفس العام، كما توج بجائزة أفضل لاعب سويسري في عام 2013، وأفضل لاعب عربي من صحيفة الهداف الجزائرية أعوام 2013 و2017 و2018، و"لاعب الموسم" في روما الإيطالي في موسم 2015- 2016، كما توج بجائزة أفضل لاعب عربي من جلوب سوكر في عام 2016، وتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي من كاف عامي 2017 و2018، ودخل في "فريق العام" من كاف أعوام 2016 و2017 و2018.
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في ميلاده.. صلاح ورحلة التألق في الملاعب الأوروبية

يحتفل نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ27، حيث ولد يوم 15 يونيو من عام 1992 بنجريج، وبات صلاح بالفعل واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الآونة الأخيرة بفضل الإنجازات والأرقام التي حققها مع ليفربول، وكانت بداية مغامرته مع الكرة رفقة المقاولون العرب ورحل منه إلى بازل السويسري، الذي توج معه بلقب الدوري في أول موسم وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ليجذب أنظار تشيلسي الذي انتقل إليه في عام 2014 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، ولكنه سرعان ما رحل عنه إلى صفوف فيورنتينا وروما الإيطاليين.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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