عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

محمد صلاح

احتفلت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمرور عامين على انضمام نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لصفوف الريدز آتيًا من روما الإيطالي، حيث كتبت الصفحة: "عامان من التألق بقميص الريدز، 22 يونيو 2017 محمد صلاح يوقع لليفربول"، وأرفقت الصفحة تلك التغريدة بأربع صور لصلاح بقميص ليفربول، الأولى بعد تسجيله الهدف الأول له مع الريدز في الدوري في شباك واتفورد في الموسم قبل الماضي، والثانية بعد أن سجل في شباك ساوثهامبتون الهدف الثاني بعد انطلاقة مميزة من وسط الملعب، والثالثة في أثناء حمله كأس دوري أبطال أوروبا، أما الرابعة ففي أثناء إجراء حوار معه.

وكتبت الصفحة تغريدة ثانية قالت خلالها: "104 مباريات، 71 هدفا، الفوز بالحذاء الذهبي مرتين، الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا مرتين، بطل دوري أبطال أوروبا، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، متوج بجائزة بوشكاش، وما زال في جعبة الملك الكثير ليقدمه مع ليفربول". يذكر أن صلاح قدم موسما مميزًا مع ليفربول، حيث أنهى