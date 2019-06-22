نصب بالعملة الصعبة..قصة مسن باع الوهم بـ9 آلاف دولار

المتهم استغل الشيب الذى خط فى رأسه وقدرته على منح وعود رنانة وعرض على ضحاياه عقود عمل وهمية نظير آلاف الدولارات وبلاغ واحد أظهر صحيفة سوابق حافلة

تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

كان ضحاياه يطلقون عليه لقب "الشيخ" نظرًا لمظهره والشيب الذى خط فى شعره، علاوة على احترامهم لسنه كرجل فى العقد السادس من العمر، بخلاف ثقته الجلية فى نفسه أثناء التعامل مع المحيطين به، كل هذا جعل الكثيرين يسلمونه أموالهم طائعين، وبالعملة الصعبة "الدولار"، أملًا فى تنفيذ وعود لهم بعقود عمل فى الخارج، وتوفير إقامة وفرص للعمل المربح فى العديد من دول الخليج، إلا أنه لم يف أبدًا بوعوده، التى جعلت عددًا ممن تحصل على أموالهم يملون ويبلغون الشرطة، التى كشفت سجل المتهم المقيم بالمحلة الكبرى.

المتهم بالنصب والاحتيال على عدد من أهالي المحلة بمحافظة الغربية، زعم أمام ضحاياه قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج فى دول الخليج، وزعم التواصل مع عدد من أصحاب الشركات الكبرى، التى تحتاج إلى عمالة فنية، بخلاف حملة شهادات عليا، وبرواتب مجزية، وكان المتهم يعلم من أين تؤكل الكتف، سواء فى الحديث عن الأجر

المتهم بالنصب والاحتيال على عدد من أهالي المحلة بمحافظة الغربية، زعم أمام ضحاياه قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج فى دول الخليج، وزعم التواصل مع عدد من أصحاب الشركات الكبرى، التى تحتاج إلى عمالة فنية، بخلاف حملة شهادات عليا، وبرواتب مجزية، وكان المتهم يعلم من أين تؤكل الكتف، سواء فى الحديث عن الأجر المربح للوظائف التى تحت يده -حسب زعمه- بخلاف التأكيد على منح المسافر للعمل تأشيرة إقامة، وتوفير مسكن له، وتوفير وسيلة مواصلات تقله من عمله إلى مسكن العمال والعكس.

نصب على شارع فيصل.. قصة صحفي الوظائف المزيف

«مابياخدش أقل من 9 آلاف دولار» هكذا ذاع صيت «الشيخ» بين العديد ممن أقنعهم بقدرته على توفير عقود عمل لأبنائهم بالخارج، وللأسف سار الضحايا على طريقة المثل الشعبي «الصيت ولا الغنى» فعلى الرغم من عجز المتهم عن تسفير شخص واحد للعمل بالخارج، فإن الجميع كان يتناقل وعوده وكأنها أمر واقع، مسفهين من قيمة الأموال التى يدفعونها له، نظير ما سيجنيه الرابحون بفرصة التواصل معه لجلب عقد عمل لهم.





وكأن الضحايا لم يرغبوا فى تصديق حقيقة أنهم سقطوا ضحية نصاب محترف، وأن أموالهم لم تذهب هباء نظير مجرد وعد مرسل، إذ لم يكتو بنار الحقيقة سوى من مر قرابة العام منتظرًا عقد العمل الذى لا يأتي مطلقًا، إذ توجه إلى مباحث الأموال العامة عدد من المواطنين يبلغون بتعرضهم للنصب بحجة تسفير ذويهم للعمل بالدول العربية، فى حين تحصل المتهم على آلاف الدولارات منهم دون تحقيق ما وعدهم به.

استمارة و350 جنيها.. رحلة صعود وسقوط نصاب الأرياف



مُبلغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكد أنه يعرف ما لا يقل عن 3 ضحايا آخرين للمتهم الذى يشكو فى حقه، وشرح أن المتهم يطلب ما لا يقل عن 9 آلاف دولار، نظير توفير فرصة عمل بإحدى دول الخليج للفرد الواحد، وشرح المُبلغ أنه دفع مبلغ 3 آلاف دولار كجزء من المبلغ المتفق عليه، لكنه ارتاب فى المتهم الذى لم يطلب منه أية مستندات للبدء فى مباشرة إجراءاته المزعومة.



فبعد 6 أشهر من دفع المبلغ 3 آلاف دولار، وقبل تجميعه مبلغ 6 آلف دولار إضافية، ظل يلح على المتهم أن يريه أية مراسلات تؤكد صحة قدرته فى الحصول على فرص عمل للشباب، سواء كانت على الإنترنت أو تطبيقات التليفون المختلفة، لكن المتهم حذره بإلغاء مسعاه فى البحث له عن عقد عمل حال استمراره فى الإلحاح والضغط عليه، وجاء رد المتهم مثيرًا لقلق الشاكي، الذى طالب برد المبلغ الذى دفعه، وتنازله عن فرصة العمل المزعومة.



ورفض المتهم رد المبلغ، وزعم أنه دفعه نظير تخليص إجراءات أولية، علاوة على ذلك أخبر الشاكي بضياع فرصته فى الحصول على عقد عمل، وهو ما دفع الأخير لتحرير محضر لدى رجال مباحث الأموال العامة بإدارة فرع وسط الدلتا.



وبالتحري عن الأمر تأكد صحة البلاغ، وأن المشكو فى حقه ومنشأه الأصلي مركز شرطة سمنود بالغربية، سبق اتهامه فى 7 قضايا "شيك، تبديد"، وأنه مسجل مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام القضائية، واتضح أن له سجلا إجراميا واسعا فى ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك بزعم توفير فرصة عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك، وبعد جمع التحريات والتحقق من صحة الاتهام تم إعداد كمين أمني والقبض على المتهم، الذى أقر بالواقعة وتعهد برد المبلغ المستولى عليه من الشاكين، لكن تبين شيوع خبر القبض عليه، وتوافد الضحايا للإبلاغ عنه.