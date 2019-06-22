جريمة

نصب بالعملة الصعبة..قصة مسن باع الوهم بـ9 آلاف دولار

المتهم استغل الشيب الذى خط فى رأسه وقدرته على منح وعود رنانة وعرض على ضحاياه عقود عمل وهمية نظير آلاف الدولارات وبلاغ واحد أظهر صحيفة سوابق حافلة
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
المتهم
المتهم
كان ضحاياه يطلقون عليه لقب "الشيخ" نظرًا لمظهره والشيب الذى خط فى شعره، علاوة على احترامهم لسنه كرجل فى العقد السادس من العمر، بخلاف ثقته الجلية فى نفسه أثناء التعامل مع المحيطين به، كل هذا جعل الكثيرين يسلمونه أموالهم طائعين، وبالعملة الصعبة "الدولار"، أملًا فى تنفيذ وعود لهم بعقود عمل فى الخارج، وتوفير إقامة وفرص للعمل المربح فى العديد من دول الخليج، إلا أنه لم يف أبدًا بوعوده، التى جعلت عددًا ممن تحصل على أموالهم يملون ويبلغون الشرطة، التى كشفت سجل المتهم المقيم بالمحلة الكبرى.
المتهم بالنصب والاحتيال على عدد من أهالي المحلة بمحافظة الغربية، زعم أمام ضحاياه قدرته على تسفير الشباب للعمل بالخارج فى دول الخليج، وزعم التواصل مع عدد من أصحاب الشركات الكبرى، التى تحتاج إلى عمالة فنية، بخلاف حملة شهادات عليا، وبرواتب مجزية، وكان المتهم يعلم من أين تؤكل الكتف، سواء فى الحديث عن الأجر
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مصرع مدرس وإصابة 3 سيدات في حادث تصادم بالدقهلية

لقى مدرس مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية على طريق ميت الكرما طلخا، بمحافظة الدقهلية، إذ فقد قائد الميكروباص السيطرة على عجلة القيادة نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالدراجة البخارية التي يقلها المدرس ومعه الثلاثة ركاب الآخرين ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، واستقرت حالة المصابين الصحية وصرح لاثنين منهم بالخروج. وتم اخطار الأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث من الطريق.
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بعد الظهور المشرف.. الداخلية توجه رسالة للجماهير

أشادت وزارة الداخلية بالظهور المشرف للجمهور المصري خلال حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية بالأمس في استاد القاهرة، وكذلك الالتزام والوعي الجماهيري قبل وأثناء وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، التي أعقبت الحفل الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الفيفا والكاف، وهو ما أثار إعجاب العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية، عكست الوجه الحضارى لمصر والصورة المضيئة للجمهور المصري العريق، وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.
محاكمة لجين

للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
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السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
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غدر زوجة.. خططت لسرقة زوجها العجوز والصدفة كشفتها

ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من تاجر عجوز يبلغ من العمر 78 سنة، وذلك طمعًا فى أمواله، ولم تكن تكتف بما يمنحه إليها، وحينما علمت بسفره إلى مسقط رأسه بمحافظة أسوان، وعودته بمبلغ 20 ألف جنيه، خططت لحيلة للاستيلاء على أموال زوجها بالإكراه بالاستعانة بآخرين، وتوجهت لاستقباله والترحاب به من محطة القطار إلى منزلهم، ولما تيقنت من حيازة زوجها للمبلغ، أعطت إشارة لأتباعها فى تنفيذ مخطط السرقة، ونجحوا فى ذلك إلا أن دورية أمنية ضبطت اللصين بدائرة قسم شرطة السلام، ليعترفا بجريمة الزوجة، وذلك قبل إبلاغ المجني عليه عن الواقعة.
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سلف ودين.. ذبح طليقته لسرقتها إيصالات أمانة بتوقيعه

مأساة أسرية مركبة، قوامها مطلقين كلاهما له سجل جنائي بسوابق ضرب وتعد على آخرين، وحينما لم تستقم حياتهما انفصلا، لكن الكيد والخلافات بينهما استمرت فى المحاكم لفترات طويلة، إذ تبين أن الزوج اشترى سيارة أجرة، وسدد أقساطها، وأخذ إيصالات أمانة على بياض كان حررها على نفسه خلال سداد ثمن السيارة، لكنه فوجئ بمطلقته سرقت تلك الإيصالات، وبدأت فى مقاضاته باستخدامها أمام المحكمة، وهو ما دفعه لمعاتبتها، فنشبت مشاجرة بينهما نحر خلالها عنقها بسكين، لكن إصابتها لم تودِ بحياتها حتى الآن، فيما تم ضبط الزوج.
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من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

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انتحار

سهرات مراهقة.. لغز انتحار فتاة المطرية

صرحت نيابة المطرية، بدفن جثمان فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 19 سنة، بعد توقيع كشف الطب الشرعي على الجثمان للتحقق من سبب الوفاة، الوارد فى محضر الشرطة أنه انتحار بالقفز من شرفة الطابق الثامن، وأمرت النيابة باستدعاء والدة وخالة المتوفاة، لسماع أقوالهما فى الواقعة، والتحقق من تهديد الأم لابنتها بشكواها إلى والدها، الذى هجرهما وعاد إلى سكن عائلته بمحافظة المنيا، لكون الفتاة غير مطيعة لأمها وكثيرة الخروج من المنزل والسهر مع صديقاتها، دون استجابة لنهي والدتها التى هددتها مؤخرًا بإخبار والدها بالأمر.
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