زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»
اعتقدت زوجته أنه رصين، حتى حينما حايله المصوّرون ليبتسم فى صور حفل الزفاف فإنه فاجأها باللوم والسخرية من ضحكتها إلى درجة أصابتها باكتئاب نفسي
تحرير:سماح عوض الله
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
اكتئاب زوجة- تعبيرية
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
أوضحت الزوجة أن زوجها يعمل محاسبا فى أحد البنوك، وأنه شخص مهذب ووقور وطيب وكريم، أحبته منذ أول مقابلة بينهما، وبعد خطبتهما زادت محبتها له بسبب صفاته الحسنة، وخلال المقابلات المختلفة لم يكن زوجها يضحك مطلقا، فاعتقدت أن الرصانة من طباعه واحترمت ذلك، حتى إنه خلال التقاط صور حفل زفافهما كان المصورون يرجونه
أوضحت الزوجة أن زوجها يعمل محاسبا فى أحد البنوك، وأنه شخص مهذب ووقور وطيب وكريم، أحبته منذ أول مقابلة بينهما، وبعد خطبتهما زادت محبتها له بسبب صفاته الحسنة، وخلال المقابلات المختلفة لم يكن زوجها يضحك مطلقا، فاعتقدت أن الرصانة من طباعه واحترمت ذلك، حتى إنه خلال التقاط صور حفل زفافهما كان المصورون يرجونه أن يبتسم، إلى درجة سماع قائمة طويلة من تعليقاتهم على الأمر: "إنت خايف تضحك ولا إيه؟ إيه يا عريس إنت مغصوب على الجوازة ولا إيه حكايتك؟ يا عريس عايزين نشوف سنانك، يا عريس دا فرحك على فكرة".
على العكس من الزوج كانت زوجته بشوشًا ضاحكة دائمًا، حتى إن والد زوجها حين حضر خطبتهما، أخبر نجله: "أحلى حاجة فيها بعد أدبها إنها بشوشة وضحكتها حلوة، ضحكتها فتحت قلبي ليها"، وحينما وصل رأي حميها إليها طارت العروس من الفرحة، وعاهدت نفسها على أن تظل كالوردة المتفتحة الضاحكة فى منزل أهل زوجها، ولم تكن تدري أن شخصية زوجها ستمنع بسمتها إلى حد الكآبة والتأزم من الضحك ولو رغمًا عنها.
«إنتِ بتضحكي على الفاضية والمليانة ليه! اقفلي بقك شوية، إنت علطول فاتحة بقك كدا»، بخلاف تقليد صوت ضحكتها بتهكم وسخرية، هذا ما اعتادت عليه الزوجة بعد الزواج، لتكتشف أن الأمر بمنزلة مرض وعقدة نفسية لدى زوجها من المزاح والضحك، وليس مجرد طبيعة شخص وقور، إذ كانت فى المرات النادرة التى تراه يبتسم فيها خلال خطبتهما والعالقة فى ذاكرتها، كانت تراها ابتسامة جميلة ظنت أنها ستعتاد عليها بعد الزواج حين يصبحان زوجين ويزول التكليف بينهما، إلا أن ما حدث بعد الزواج خيب آمالها تماما.
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ظنت الزوجة أن صوت ضحكتها هو ما يزعج زوجها، وحاولت التأقلم مع شخصيته بالاكتفاء بابتسامة ومنع نفسها عن الضحك فى المواقف المختلفة، لكن حتى الابتسامة وجدتها ممنوعة بحكم من زوجها، الذى أخذ يعلق تعليقات مشينة بشأنها، إذ أخذ يعيب فى شكلها ويتهمها ببروز الأسنان زيادة عن اللزوم واتساع فمها، وكانت تعليقاته اللاذعة تأتي وسط حضور الآخرين وليس فى حديث خاص بينهما، ما كان يجعلها تشعر بالحرج والانزعاج.
تعجبت الزوجة من استنكار زوجها للضحك على مشهد فى مسرحية أو فيلم أو مسلسل، وأوضحت أن زوجها يكره مشاهدة التلفاز، ويفضل الإمساك بهاتفه المحمول وتصفح الإنترنت، وإذا وجدها تضحك يسألها عن السبب، فتخبره بأنه بسبب الفيلم أو المسرحية، فيتهكم ويكرر سؤاله عن ما يُضحك فى الفيلم، وحينما تشرح له الموقف يؤكد أنه غير مثير للضحك إطلاقا، فتجيبه بأن نقل الموقف وروايته بلسانها لا يُقارن بأداء الممثلين، فيتجاهل ردها ثم تفاجأ به ينهرها: "خلاص اسكتي بقى بطلي ضحك شوية".
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أكدت الزوجة أنها باتت تكره ابتسامتها، وباتت تتشكك فى جمالها الذى حسبت نفسها عليه، وتدريجيا باتت تشعر بالكآبة إلى الدرجة التى جعلت والدتها تصر معها على عرضها على طبيب نفسي، ولما استمع لها الطبيب طلب منها حضور الزوج، فرفض الأخير بدوره وتشاجر معها، وتفاقمت الخلافات بينهما جراء ذلك إلى الدرجة التى أصابت حالتها النفسية بمزيد من التدهور، ودفعتها إلى اللجوء لمسكن أسرتها، وبعد إقامة شهرين بمنزل عائلتها قررت إنهاء زيجتها وطلب الخلع، وذلك بعد مرور 9 أشهر فقط من بداية الزواج.