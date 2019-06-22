جريمة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

اعتقدت زوجته أنه رصين، حتى حينما حايله المصوّرون ليبتسم فى صور حفل الزفاف فإنه فاجأها باللوم والسخرية من ضحكتها إلى درجة أصابتها باكتئاب نفسي
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
اكتئاب زوجة- تعبيرية
اكتئاب زوجة- تعبيرية
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
أوضحت الزوجة أن زوجها يعمل محاسبا فى أحد البنوك، وأنه شخص مهذب ووقور وطيب وكريم، أحبته منذ أول مقابلة بينهما، وبعد خطبتهما زادت محبتها له بسبب صفاته الحسنة، وخلال المقابلات المختلفة لم يكن زوجها يضحك مطلقا، فاعتقدت أن الرصانة من طباعه واحترمت ذلك، حتى إنه خلال التقاط صور حفل زفافهما كان المصورون يرجونه
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انقلاب-سيارة-شرطة

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
ترامادول

إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

عظمها من زجاج.. مأساة طفلة تعاني من مرض نادر (فيديو)

«جربت جميع أنواع الأدوية ودخلت معظم المستشفيات طوال الـ14 سنة اللى فاتوا ودول بالظبط عمر بنتي "شيماء"، اللى من ساعة ما جت الدنيا وهى تعبانة وماشفتش راحة، وده كله بسبب عظمها الزجاجي اللى بيتكسر وهى نايمة ومن أقل حاجة دراعها يتكسر أو رجلها، وآخرها الكارثة الكبيرة اللى إحنا فيها لما حوض المياه اتكسر، وبقت تعاني من صعوبة دخول الحمام».. هكذا سبقت كلمات والدة الطفلة شيماء دموعها وهي تسرد معاناة ومحنة تستمر معها منذ 14 سنة، لكنها لم تفقد إيمانها في علاج طفلتها، وفي كل صباح تناجي وتدعو وهي موقنة بالإجابة، أو أن هناك من يطرق بابها يوما ليخفف من مصيبتها.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

«دي خلقة ربنا».. مأساة زوجة في شهر العسل

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها نظير الطلاق، وأكدت استحالة العشرة بينها وبين زوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال إكراهها على البقاء على ذمته، وجاءت الدعوى على خلفية إهانة الزوج لزوجته ووصفها بأن "شكلها وحش يشبه الشياطين"، إذ لم ير الزوج زوجته دون حجاب قبل عقد القران، وبعد الزواج صارحها بأن مظهرها سيئ دون حجاب، وذلك بسبب جبهتها الكبيرة، وبات يصمها بصفات تحزنها من وقت إلى آخر.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

اللي هيكلم مراتي هخصمله.. قصة خلع الزوجة لمديرها

أقامت مندوبة مبيعات، دعوى خلع ضد زوجها، بعد عامين من الزواج، مطالبة فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، وذلك لخشيتها ألا تقيم حدود الله، فى حين أكدت الزوجة لدفاعها أن خلافاتها مع زوجها لا تنتهي، وجميعها ليس لها علاقة بالمنزل، وإنما بسبب قسوته فى العمل، وحدته مع زملائه، وكثرة توقيع الخصومات والجزاءات عليهم، ولأنها صديقة وزميلة مشتركة لكثير من معارفه فى العمل، كانت تتدخل لدى زوجها، لتصحيح قراراته التى تعتبرها قاسية وظالمة، وهو ما كان يقابله زوجها باستنكار وصل فى إحدى المرات إلى اشتباك بالأيدي مع أحد أصدقائهما.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

خلع قبل الزفاف.. قصة عروس هربت من جحيم زوجها

قررت محاسبة بإحدى الشركات الخاصة، إقامة دعوى خلع ضد زوجها، رغم عدم دخولها مسكن الزوجية، إذ فقط تم عقد قرانها، لكن تصرفات حماتها منذ عقد القران، جعلتها تتراجع عن إتمام الزواج من نجلها، رغم ارتباطهما بقصة حب دامت لقرابة العامين، وذلك بعدما استشفت صاحبة الدعوى من أهل زوجها البخل، ومن زوجها الانصياع لوالدته وتحكمها فيه، جراء هدايا جلبتها لها حماتها عقب عقد القران، وجدتها المحاسبة رديئة ولا تليق بها ومركزها الاجتماعي وكذلك وضع زوجها المالي، بخلاف ما تعودت عليه من زوجها.
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