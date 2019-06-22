جريمة

المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
سجن - تعبيرية
سجن - تعبيرية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
تعود تفاصيل القضية للنصف الأول من العام المُنقضي، عندما تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو «مصطفى.م.م» طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مُقيم بقرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، يتهم
اقرأ المزيد
انقلاب-سيارة-شرطة

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
اقراص-مخدرة

ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.
ترامادول

إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

عظمها من زجاج.. مأساة طفلة تعاني من مرض نادر (فيديو)

«جربت جميع أنواع الأدوية ودخلت معظم المستشفيات طوال الـ14 سنة اللى فاتوا ودول بالظبط عمر بنتي "شيماء"، اللى من ساعة ما جت الدنيا وهى تعبانة وماشفتش راحة، وده كله بسبب عظمها الزجاجي اللى بيتكسر وهى نايمة ومن أقل حاجة دراعها يتكسر أو رجلها، وآخرها الكارثة الكبيرة اللى إحنا فيها لما حوض المياه اتكسر، وبقت تعاني من صعوبة دخول الحمام».. هكذا سبقت كلمات والدة الطفلة شيماء دموعها وهي تسرد معاناة ومحنة تستمر معها منذ 14 سنة، لكنها لم تفقد إيمانها في علاج طفلتها، وفي كل صباح تناجي وتدعو وهي موقنة بالإجابة، أو أن هناك من يطرق بابها يوما ليخفف من مصيبتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن (2)

المؤبد لـ4 «أصحاب دي جي» سحلوا صاحب كافيه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أربعة أشخاص جميعهم من أصحاب أجهزة الأفراح الشعبية «دي جى»، بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 397 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، بالشروع في قتل صاحب كافيه «المركب» بمدينة الزقازيق، وذلك بعدما تعدوا على المجني عليه وقاموا بسحله أمام الكافيه.
سجن (2)

10 سنوات سجنا لسيدة «فقعت عين جارتها» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن لمدة عشر سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 17619 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2018، بالتعدي على جارتها والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في عينها، على أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بكفر «الزقازيق البحري»، وانتهى الأمر بـ«فقع» عين الجارة.
سجن (2)

المؤبد لـ3 من أسرة واحدة «بلطجوا» على جارهم بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهما أب ونجله ونجل شقيقه، بالسجن المؤبد لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 33 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستعمال القوة والتعدي على جارهم بالضرب بواسطة «شوم» وذلك لمحاولة فرض سيطرتهم بسبب خلافات جيرة بينهم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
سيارة -اسعاف

رعب بالشرقية.. ذبح طفلة وإصابة شقيقتها على يد مجهول

تُكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط الجُناة ومُرتكبي واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها بجرح غائر في الرقبة داخل أحد منازل قرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز، حيث أفادت التحريات الأولية بأن القتلة مُلثمين مجهولي الهوية، اقتحموا منزل الفتاتين وارتكبوا جريمتهم، فيما تجري محاولات إسعاف المصابة، وجرى التحفظ على جثة القتيلة بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org