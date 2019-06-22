المؤبد لعاطلين سرقا «موتوسيكل» جارهما في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

سجن - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، بمعاقبة عاطلين اثنين بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 32269 جنايات منيا القمح لسنة 2018، باعتراض طريق طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، والتعدي عليه بالضرب وسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل»، بعدما هدداه بأسلحة نارية كانت بحوزتهم، وذلك حال سيره بالطريق العام ليلًا بالقُرب من قرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تعود تفاصيل القضية للنصف الأول من العام المُنقضي، عندما تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المدعو «مصطفى.م.م» طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مُقيم بقرية «المُحمدية» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، يتهم