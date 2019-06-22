المنتخب يحسم مصير حجازي في المشاركة أمام الكونغو

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

أحمد حجازي

كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عن موقف أحمد حجازي، لاعب الفراعنة، من المشاركة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له اليوم، إصابة نجم وسيت بروميتش الإنجليزي، بكسر في الأنف خلال مواجهة الفراعنة وزيمبابوي، في افتتاح البطولة أمس الجمعة.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة. ويستأنف المنتخب الوطني مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادا