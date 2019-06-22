رياضة

المنتخب يحسم مصير حجازي في المشاركة أمام الكونغو

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، عن موقف أحمد حجازي، لاعب الفراعنة، من المشاركة في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له اليوم، إصابة نجم وسيت بروميتش الإنجليزي، بكسر في الأنف خلال مواجهة الفراعنة وزيمبابوي، في افتتاح البطولة أمس الجمعة.
وقال محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة. ويستأنف المنتخب الوطني مرانه في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الكلية الحربية، استعدادا
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
الجماهير (1)

لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.
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احمد-حجازى (1)

تفاصيل إصابة أحمد حجازي أمام زيمبابوي

أثبتت الأشعة التي أجريت صباح اليوم السبت، على أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، إصابته بكسر في الأنف في مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وفازت بها مصر بهدف دون رد، وقال الدكتور محمد أبو العلا، في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن إصابة اللاعب لن تعيقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل طبيعي بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة في مثل هذه الحالة.
مصر-والكونغو

منافس مصر.. الكونغو: الأمور صعبة جدًا في أمم إفريقيا

قال فلوران إيبينجى، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة، وأضاف أن الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة، كما تطرق لارتفاع درجات الحرارة، قائلآ: "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
منتخب مصر (2)

تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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