السيطرة على حريق بـ«القصر الأبيض» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالطابق الرابع عشر بمبنى «القصر الأبيض» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين أن الشقة كانت خالية من السكان وقت نشوب الحريق، الذي أسفر عن احتراق أغلب محتوياتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية، كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع عشر بمبنى «القصر الأبيض» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق. على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير