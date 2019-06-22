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الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
الطيران الإماراتي
الطيران الإماراتي
أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.
وذلك بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها
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علم الأمازيغ

الجيش يرفضها.. أزمة في الجزائر بسبب أعلام الأمازيغ

للأسبوع الثامن عشر على التوالي، تستمر المظاهرات في شوارع مدن الجزائر، للمطالبة باستبعاد وجوه النظام البائد، بعد إسقاط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والدعوة لبدء فترة انتقالية تديرها وجوه جديدة متفق عليها. إلا أن السلطات الجزائرية وعلى رأسها القوات المسلحة والرئاسة، تصر على اتباع الحل الدستوري، المتمثل في الدعوة لعقد انتخابات رئاسية. وشهدت مظاهرات اليوم أزمة جديدة، بعد أن نشبت مناوشات بين السلطات الأمنية وشبان يحملون الأعلام الأمازيغية، اعتراضا على قرارات المسؤولين بحظر رفع أي أعلام غير وطنية في المظاهرات.
انفجار في السودان

7 قتلى و20 جريحًا حصيلة تفجير مسجد شرق بغداد

أكدت مصادر بالشرطة العراقية، اليوم الجمعة، أن الانفجار الذي وقع بمسجد شرق بغداد أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وأشار المصادر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إلى أنه من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى؛ لأن كثيرا من المصابين في حالة خطيرة. وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم، بأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بتفجير حزام ناسف في منطقة البلديات شرقي بغداد. يذكر أن الحالة الأمنية في بغداد تحسنت بصورة كبيرة منذ هزيمة تنظيم داعش في 2017، وصارت التفجيرات نادرة في المدينة.
الحرس-الثوري-الإيراني (2)

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصًا

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران أحجمت عن استهداف طائرة أمريكية على متنها 35 راكبا كانت ترافق الطائرة المسيرة، التي جرى استهدافها الخميس. ونقلت وكالة رويترز عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قوله "امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها". وزعم قائد عسكري إيراني أن قواته أطلقت تحذيرين قبل إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيرة، مضيفا "لمرتين، قمنا بتوجيه تحذيرات". وأوضح الجنرال أمير علي حاجي زاده "لدى هذه الطائرة نظام يسمح لها بنقل الإشارات والمعلومات التي تتلقاها إلى نظام مركزي خاص".
انفجار-عبوة ناسفة (1)

قتلى وجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد ببغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بوقوع 7 قتلى وعدد من الجرحى جراء انفجارين انتحاريين داخل مسجد شرق بغداد، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وفي مايو الماضي، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 15 على الأقل في تفجير انتحاري استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد. وقال ضابط في الشرطة العراقية، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد. مضيفا أن الهجوم أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح". كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكندي هذه الحصيلة.
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

عرضت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ما يمكن وصفه بــ"دليل تورط إيران في الهجوم على ناقلتي خليج عمان، الأسبوع الماضي"، وهو عبارة عن شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية. وفي لقاء صحفي في الإمارات، قال الكوماندر "شون كيدو" بالبحرية الأميركية، إن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".
الشرطة-الإيرانية

إيران تعلن القبض على شبكة تجسس أمريكية كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الإثنين، أن طهران تمكنت من تفكيك شبكة تجسس أمريكية كبيرة، مؤخرا، ونقلت عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تفاصيل اكتشاف الشبكة، والذي كشف اعتقال عدد من عملاء المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد السلطات في إيران تبادل معلومات استخباراتية مع حلفائها، فضحت الشبكة ومخطاتها.. يأتي ذل وسطر توترات شديدة بين طهران وواشنطن، حيث تتهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالاعتداء على سفن إماراتية ويابانية ونرويجية في خليج عمان، مع تحرك قطع عسكرية في الممرات المائية بالخليج.
الحرس الثوري

رغم العقوبات.. الحرس الثوري يحافظ على مصادر دخله

في أبريل الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، وهي المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية. هذا القرار، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الحكومة الإيرانية، تسبب في تدهور اقتصاد البلاد، وبالتبعية قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية في المنطقة. إلا أن أكبر قوة شبه عسكرية في البلاد تمكنت من الحفاظ على دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
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