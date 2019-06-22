الإمارات تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

تحرير:وكالات ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

الطيران الإماراتي

أعلنت شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، نقله عن وكالة "رويترز". من ناحية أخرى، تزايدت تداعيات الأزمة والتوترات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبعد استهداف الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز، أمس الخميس وإسقاطها، لم تنتهِ، إذ شهدت، اليوم السبت، تصعيدا جديدا من الجيش الإيراني.

وذلك بعد تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، بأن إطلاق طلقة واحدة ضد إيران سيؤدي لإحراق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، قائلا: "أي خطأ عسكري ضدنا وخاصة من قبل أمريكا وحلفائها يعتبر كإطلاق طلقة على مخزن من البارود، وسيحرق المنطقة وأمريكا ومصالحها