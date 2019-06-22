7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.

استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي" بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق مصابة بحالة إغماء، وفى لجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بدسوق أصيبت الطالبة نانسي محمد إسماعيل بحالة هبوط، ورفضت النقل للمستشفى، وفى الثانوية بنات بمطوبس أصيبت طالبتان بحالة إغماء وتم نقلهما