7 إغماءات في امتحاني الفيزياء والتاريخ بكفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
استقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزي وقلين المركزي، التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، للشعبتين "علمى وأدبي"، في مادتي الفيزياء والتاريخ.
وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة، داخل 69 لجنة، بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفًا و460 طالبًا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي" بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق مصابة بحالة إغماء، وفى لجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بدسوق أصيبت الطالبة نانسي محمد إسماعيل بحالة هبوط، ورفضت النقل للمستشفى، وفى الثانوية بنات بمطوبس أصيبت طالبتان بحالة إغماء وتم نقلهما
استقبل مستشفى دسوق العام بمحافظة كفر الشيخ، الطالبة "إيمان إسماعيل العجمي" بلجنة مدرسة النجاح الإعدادية في دسوق مصابة بحالة إغماء، وفى لجنة مدرسة محمد فريد الثانوية بدسوق أصيبت الطالبة نانسي محمد إسماعيل بحالة هبوط، ورفضت النقل للمستشفى، وفى الثانوية بنات بمطوبس أصيبت طالبتان بحالة إغماء وتم نقلهما عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطوبس المركزى، وهما "إيمان عبد المجيد السناط، وياسمين عبد العزيز مسلم".
واستقبل مستشفى الرياض المركزي الطالب حازم محمد الشورى بلجنة مدرسة نور الدين سرحان، مصابا بحالة إغماء، وفى لجنة مدرسة الإعدادية بنين الحامول، أصيبت الطالبة هبة السيد سيف بحالة إغماء، وتم نقلها إلى مستشفى الحامول المركزى، كما استقبل مستشفى قلين المركزى دنيا عبد النبى عبد الغفار، الطالبة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بقلين، مصابة بإغماء.