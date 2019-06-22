إصابة طالبة ثانوي بتشنجات عصبية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

صورة أرشيفية

أصيب طالب ثانوي بمجمع المسيري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى المستشفى، وتبين إصابته باشتباه جديري مائي، وتم عزله في لجنة خاصة لتلقي الرعاية اللازمة ومنع انتقال العدوى، كما دخلت طالبة بمدرسة الصفطاوي التابعة لإدارة نبروه التعليمية في حالة تشنجات عصبية ونُقلت إلى مستشفى نبروه، وذلك في أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ، وتحرر المحضر اللازم، ويتوفر باللجان طبيبة لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة.

وأعرب الطلاب عن استيائهم من امتحان الفيزياء ووجود نقاط صعبة وغامضة في عدد من الأسئلة، وأبدى طلاب التاريخ استياءهم من طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت، بينما تكدس أولياء الأمور بمحيط المدارس؛ ما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات. ويؤدي الامتحانات 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14