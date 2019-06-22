«عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

صورة أرشيفية

أصيب تسعة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بحالات إغماء، اليوم السبت، في أثناء تأديتهم امتحان مادة «الفيزياء» داخل لجان الامتحان بمدن الزقازيق وأبو كبير ومنيا القمح، بينما أقدم أحد طلاب لجنة مدرسة «فاقوس» الثانوية للغات، على تمزيق ورقة الامتحان، وتم إسعاف أربعة من المصابين داخل اللجان، بينما جرى نقل خمسة إلى المستشفيات المركزية القريبة من كل مدرسة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.

ويؤدي أربعة وأربعون ألفا وخمسمئة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة امتحانات الصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، حيث جرى توزيعهم على مئة واثنين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، بينما خصصت مديرية التربية والتعليم، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم