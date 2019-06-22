إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر في ميناء الدخيلة

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، إذ تمكنت من إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء الدخيلة، بغرب محافظة الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من إدارة شرطة الميناء، بورود معلومات مؤكدة بناء على تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول حاوية للبلاد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وموجودة بساحة الحاويات بميناء الدخيلة البحرى ومشمولها "أحذية مختلفة الأنواع" ومخبأ ضمن مشمول الرسالة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمحظور دخولها البلاد.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية، تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الرسالة، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط نحو 100 قرص لعقار "الزانكس" المخدر. تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريز الرسالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقة وجار