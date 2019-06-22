ضبط سيدة حاولت تهريب أقراص مخدرة لابنها في الحجز

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعوة "ه.ال.ع"، ربة منزل، في أثناء محاولتها تهريب عدد 30 قرصا من مخدر التامول مخبأة داخل علبة سجائر عقب تفتيشها على بوابة المحكمة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر أقراص التامول قبل تهريبها إلى ابنها داخل حجز المحكمة العمومي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، أنه في أثناء تفتيش المترددين على المحكمة اشتبهت الخدمة المكلفة بتفتيش البوابات الإلكترونية في المدعوة "ه.ال.ع - 41 عامًا - ربة منزل". وعثر بحوزتها على علبة سجائر تم إعادة سلفنتها مرة أخرى لعدم الشك فيها وبفتحها عثر بداخلها على عدد ثلاثة شرائط لأقراص