أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

أمير كرارة

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.

يُعرض لأمير كرارة حاليا فيلم «كازابلانكا» الذي تخطى الـ50 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال من المافيا للسطو على شاحنة ألماس آتية على متن سفينة تسمى "كازابلانكا". ويشارك