أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
أمير كرارة
حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
يُعرض لأمير كرارة حاليا فيلم «كازابلانكا» الذي تخطى الـ50 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال من المافيا للسطو على شاحنة ألماس آتية على متن سفينة تسمى "كازابلانكا".
ويشارك
يُعرض لأمير كرارة حاليا فيلم «كازابلانكا» الذي تخطى الـ50 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص تربطهم صداقة قوية، يشكلون عصابة للسطو على إحدى السفن، وتكلفهم إحدى الجهات بعملية لمصلحة رجال من المافيا للسطو على شاحنة ألماس آتية على متن سفينة تسمى "كازابلانكا".
ويشارك فى بطولة "كازابلانكا" كل من "أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش"، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي، ويظهر من خلال العمل عدد من ضيوف الشرف، منهم مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وأحمد فهمي، وبيومي فؤاد.