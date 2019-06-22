دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

طلاب الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.

وفي ذات السياق، شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف