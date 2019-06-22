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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
وفي ذات السياق، شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف
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فرحة في الثانوية العامة بسبب «الفيزياء والتاريخ»

سعادة كبيرة شهدتها امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادتي «الفيزياء» للقسم العلمي ومادة «التاريخ» لطلاب القسم الأدبي، الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب المتوسط، حالة القلق والتوتر الكبيرة التى كانت تسيطر عليهم قبل الدخول سرعان ما تحولت إلى ابتسامة عريضة عقب الخروج من الامتحان، متمنين أن تسير بقية الامتحانات على نهج الفيزياء والتاريخ، لا سيما أن هاتين المادتين تعدان من أصعب المواد فى ماراثون الثانوية العامة.
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الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. و3 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ولادة طفل

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوي في اللجنة بكفر الشيخ

لم تكن تتوقع "دينا عبد النبي عبد الغفار- 20 عامًا- طالبة بالصف الثالث الثانوي"، أن تفاجئها آلام المخاض في أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، ولم تشعر الطالبة بأي بوادر من الآلام قبل قدومها إلى المدرسة لأداء الامتحان، لتبدأ بهدوء قبل أن تشعر بشيء من التعب، وتفاجأ بآلام الولادة، ليستدعى المراقبون سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى قلين المركزى، لتُنقل إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى ثم إلى غرفة العمليات لتضع مولودها.
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صفحات الغش تتداول امتحاني التاريخ والفيزياء

تداولت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، اليوم السبت، امتحان زعمت أنه لمادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوي الآن، بعد 15 دقيقة من بدء وقته. كما تداولت إحدى صفحات الغش الأخرى على "فيسبوك" امتحان زعمت أنه خاص بمادة الفيزياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة وعلوم) حاليا، ويستمر لمدة 3 ساعات، وطالب المسؤولين عن الصفحة سرعة التفاعل معها وحل النماذج، مؤكدين أنها حقيقية ويؤديها الطلاب حاليا.
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التعليم توضح حقيقة توزيع درجات أسئلة الإنجليزي

نفى مسؤولو امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة توزيع درجات نموذج إجابة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، وأنه لا يوجد أيضا تعديل في نموذج الإجابة، كما أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَ أي شكاوى حول صعوبة الامتحان، موضحة أن اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ويتسم بالوضوح. يذكر أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى شهد حالات حزن وبكاء وإغماء بين الطلاب، نتيجة لصعوبة بعض جزئيات الامتحان خاصة سؤال الترجمة والاختيار من متعدد والمحادثة.
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شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون

لجان الغش والشغب في امتحانات الثانوية العامة أزمة كل عام، إذ لا يزال الغش الجماعي يسيطر على لجنتي مدرستي المقدم محمد لطفي العشري، وحسن مصطفى للتعليم الأساسي في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستغاث عدد من المراقبين المنتدبين بوزارة التربية والتعليم، لتأمينهم والسيطرة على أحداث الشغب والغش التي تقع بالقوة، رغم تواجد وتأمين قوات الشرطة خارج أبواب اللجان. وقال المراقبون إن اللجان في مركز بيلا في منتهى الفوضى، إذ لا يوجد سوى ملاحظين اثنين في اللجنة رغم أن كل لجنة تحتاج إلى 4 ملاحظين.
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10 حالات غش بالموبايل في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة، الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018-2019، في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالب وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية. ?وأوضح أن غرفة العمليات المركزية، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،
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