يا سهرة ماتمت..فضيحة مهندس سقط في كمين «فتاة فيسبوك»

المجني عليه تعرف على سيدة من مواقع التواصل الاجتماعي.. تطور لإرسال فيديوهات مخلة واستدرجته لشقة مؤجرة وهناك وقع في قبضة شركائها.. الضحية: أجبروني على التصوير عاريا

تحرير:يونس محمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

تتكرر حوادث استدراج أشخاص بدعوى ممارسة الحب الحرام والراغبين فى المتعة الحرام، ولم تختلف تفاصيلها فى كل مرة، وتعاد المشاهد بنفس أركان الجريمة ولكن باختلاف الشخصيات فقط. وتزايدت تلك الوقائع خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة اليقظة الأمنية واستمرار رجال الشرطة فى مطاردة الخارجين عن القانون ومتابعة عتاة الإجرام عقب خروجهم من السجون، ومن هنا تلجأ تلك العصابات لسرقة وابتزاز المواطنين وهى الوسيلة الأفضل على الإطلاق، وتعد مضمونة عقب استدراج الضحية عن طريق سيدة، ولم يفق المجني عليه إلا وهو فى الكمين وتصويره عارياً والحصول على أمواله.

مهندس بولاق آخر الضحايا دخل "أ.س"، مهندس زراعى، لديوان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرعاً وطلب مقابلة رئيس المباحث فى أمر هام وعقب دخوله لمكتب رئيس المباحث قال له: "يا باشا أنا اضحك علي وناس استدرجتني لحد شقتهم علشان يسرقوني، ومش بس كده دول أجبروني على خلع هدومى وصورونى فى أوضاع مخلة"، وهنا نظر

مهندس بولاق آخر الضحايا

دخل "أ.س"، مهندس زراعى، لديوان قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرعاً وطلب مقابلة رئيس المباحث فى أمر هام وعقب دخوله لمكتب رئيس المباحث قال له: "يا باشا أنا اضحك علي وناس استدرجتني لحد شقتهم علشان يسرقوني، ومش بس كده دول أجبروني على خلع هدومى وصورونى فى أوضاع مخلة"، وهنا نظر له رئيس المباحث وطلب منه سرد تفاصيل الواقعة بالكامل ومنذ البداية وكيفية استدراجه وكيف وقع فى الفخ.

تنهد المهندس المجني عليه ونظر لرئيس المباحث وهو يحاول بصعوبة منع دموعه من السقوط، وبدأ فى سرد تفاصيل سقوطه فى الفخ عندما تعرف على إحدى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسريعاً نشأت بينهما علاقة عاطفية وأبلغته السيدة أن زوجها مسافر خارج البلاد، وأنها تشعر بأوقات فراغ كثيرة، ولم تكتف بذلك ولكنها أوقعته فى غرامها أكثر عندما أرسلت له بعض الفيديوهات العارية لها، وطلبت منه مقابلتها لتبادل الحب الحرام، وفى البداية أقنعته بالتقابل فى شقته، ولكنه لم يوافق على هذا العرض خوفاً من أسرته والفضيحة.

تعالى إنت شقتى ماحدش معايا

استكمل المجني عليه، أنه عندما أبلغته السيدة بمقابلتها فى شقتها لقضاء ليلة حمراء لم يتردد على الإطلاق، وذلك بسبب نبرة الخوف التى كانت عليها السيدة فى بداية الأمر من جيرانها، وهو ما طمأن قلبه ولم يفكر على الإطلاق أنه من الممكن السقوط فى كمين، وبالفعل ذهب لشقتها فى الموعد المحدد، وفور دخوله بدأت الحفلة ولم يكن هناك شيء غريب أو لافت للنظر إلا بعد مرور ربع ساعة، تحديدا عندما فوجئ بـ3 رجال يهجمون على غرفة النوم وكان بحوزتهم أسلحة، وفور دخولهم قال أحدهم بصوت مرتفع: "إنت هتدبح النهارده.. بتخوني مع مراتي فى فرشتى وعلى سريري، يعني لما أطير راسك من جسمك مش هاخد فيك نص ساعة حبس".

وأوضح المجني عليه أن 3 رجال قاموا بخلع كامل ملابسه وأخرج أحدهم هاتفا محمولا من طيات ملابسه وأجبره على التصوير وهو عار، وقام الآخر بالاستيلاء على كل متعلقاته الشخصية من أموال. واعترف فى المقطع المصور أنه جاء من أجل ممارسة المتعة الحرام والزنى مع زوجة أحدهم، وهذا دليل عليه.

خروج المأمورية

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المهندس عبر شبكة الإنترنت، بحجة ممارسة الرذيلة، ثم صوروه عاريا، واستولوا على متعلقاته، كما توصلت التحريات السرية والميدانية لرجال المباحث عن مكان وجود المتهمين بعدما تبين أن الشقة محل الواقعة مؤجرة، وأنهم هربوا لإحدى الشقق الأخرى.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن ضباط مباحث بولاق الدكرور من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة اعترفوا بتفاصيل استدراج المجني عليه، وفجروا مفاجأة أن الضحية لم يكن الأول، إذ اعتادوا على مثل تلك الجرائم، وأن أغلب الضحايا كانوا يصمتون خشية الفضيحة. كما استمعت للسيدة التى اعترفت باستدراجها المهندس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ووعدته بممارسة الحب الحرام معه، وتحفظت النيابة على هواتف المتهمين، كما حرزت متعلقات المجني عليه، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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