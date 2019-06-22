5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بداية العام الحالي، كشف مؤلف العمل عن تحضيره لجزء ثالث، من المقرر عرضه خلال شتاء 2020.

تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

مسلسل نصيبي وقسمتك

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.

ويستعد صناع الأعمال الدرامية الطويلة حاليا لإنهاء الجلسات التحضيرية، وبدء التصوير من أجل تجهيز مسلسلاتهم قبل عرضها بوقت كاف، وإليكم قائمة بالأعمال التي تستعد لشتاء 2020: 1- درة بطلة «بلا دليل» مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس»