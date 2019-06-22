5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بداية العام الحالي، كشف مؤلف العمل عن تحضيره لجزء ثالث، من المقرر عرضه خلال شتاء 2020.
النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه.
وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
ويستعد صناع الأعمال الدرامية الطويلة حاليا لإنهاء الجلسات التحضيرية، وبدء التصوير من أجل تجهيز مسلسلاتهم قبل عرضها بوقت كاف، وإليكم قائمة بالأعمال التي تستعد لشتاء 2020:
1- درة بطلة «بلا دليل»
مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس»
ويستعد صناع الأعمال الدرامية الطويلة حاليا لإنهاء الجلسات التحضيرية، وبدء التصوير من أجل تجهيز مسلسلاتهم قبل عرضها بوقت كاف، وإليكم قائمة بالأعمال التي تستعد لشتاء 2020:
1- درة بطلة «بلا دليل»
مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري».. العمل من إخراج منال الصيفى وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وتقع أحداثه فى 45 حلقة، وتم إسناد بطولته إلى التونسية درة، وجار ترشيح باقى الأبطال لبدء التصوير منتصف يوليو المقبل، والمسلسل يدور فى إطار اجتماعي تشويقي.
ويعد العمل ثاني البطولات المطلقة للفنانة درة، وينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل «الشارع اللى ورانا» الذى عرض فى مارس العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، ومن المنتظر أن يقدم جزء ثان منه، لكن لم يتحدد موعده بعد، وتعود درة بـ«بلا دليل» إلى الدراما المصرية، التي غابت عنها رمضان الماضى.
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2- إياد نصار بطل «حواديت الشانزليزيه»
وبعد تألق الفنان إياد نصار فى السينما خلال موسم أفلام عيد الفطر، وإشادة النقاد بدوريه فى فيلمي «كازابلانكا» و«الممر»، يستعد الفنان الأردني لتصوير مسلسل «حواديت الشانزليزيه» مطلع الشهر المقبل، بعد تعاقده بشكل رسمى مع شركة «سينرجي».
المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتقع أحداثه فى 45 حلقة، وتم الاستقرار حتى الآن على كل من «إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد» للمشاركة فى بطولته، وتدور أحداثه بشكل رئيس حول رجل وأربع نساء.
وحال الأردني إياد نصار لا يختلف كثيرًا عن درة، فقد حصل أيضا على إجازة من الدراما المصرية رمضان الماضى، ويعود إليها بـ«حواديت الشانزليزيه»، بعد غياب عامين منذ أن شارك فى مسلسل «هذا المساء» الذى عرض فى رمضان 2017.
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3- جزء ثالث من «نصيبي وقسمتك»
وينتظر الجمهور بفارغ الصبر الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، بعد النجاح الكبير الذى حققه جزآه الأول والثاني، وقد شرع الفنان عمرو محمود ياسين فى كتابة الجزء الجديد، ويشمل (9 قصص) ستقدم كل منها فى 5 حلقات بواقع 45 حلقة، مثلما حدث مع الجزء الثاني الذي عرض قبل موسم رمضان الماضي.
وأكد منتج العمل، أحمد عبدالعاطي، أن مسلسل «نصيبي وقسمتك 3» سيكون قائما على البطولات النسائية بجانب الاستعانة بنجوم رجال لبطولة بعض القصص، وقد تعاقد موخرا مع المخرج مصطفى فكري ومحمد سلامة على المشاركة فى إخراج المسلسل، ويجرى حاليا ترشيح مخرجين آخرين لباقى القصص، مثلما حدث فى الجزء الثاني، وهي إعطاء كل قصة لمخرج مختلف، ولم يتم حتى الآن الاستقرار على أبطال الجزء الثالث الذى من المقرر عرضه خلال شتاء 2020.
يذكر أن الجزء الثاني من «نصيبي وقسمتك» قد دارت أحداثه حول المرأة وكل قصة كانت 5 حلقات وعرض مع بداية 2019، بينما عرض الجزء الأول فى 2016 وقام ببطولته هاني سلامة.
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4- ماجد المصري بطل «بحر»
ورغم انتهاء الفنان ماجد المصري من تصوير مسلسل «بحر» قبيل انطلاق الموسم الرمضاني المنقضى لعام 2019، بنحو شهرين تقريبا؛ إلا أنه حتى الآن لم يتحدد موعد عرضه، وربما يبدو أنه سيدخل ضمن مسلسلات موسم الشتاء، ويتكون العمل من 60 حلقة، وتدور الأحداث داخل الصعيد ويفتح ملف تجار السلاح هناك.
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المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج «سينرجي»، ويشارك فى بطولة «بحر» فوزية محمد، أشرف زكي، مريهان مجدي، سناء شافع، دياب، سلوى عثمان، أشرف زكى، نورهان، سلوى عثمان ومنة عرفة، وكان المسلسل يحمل فى البداية اسم «عشرة جميلة»، وتم تغييره إلى «الجنرال» وقبل التصوير استقر صناعُه على «بحر».
5- العلايلي وصلاح عبدالله بطلا «قيد عائلي»
ينتظر الجمهور استكمال عرض مسلسل «قيد عائلي» الذي توقف عند الحلقة الـ25 بسبب موسم رمضان، ويعود صناعه إلى لوكيشن التصوير مطلع الشهر المقبل، لاستكمال تصوير الجزء الثاني منه، بقيادة المخرج تامر حمزة، من أجل تجهيز الحلقات وتسليمها للقناة العارضة.
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المسلسل من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، بطولة ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلي، صلاح عبدالله، سيمون، نبيل نور الدين، عمر الشناوي، ياسمين نيازي، أحمد التهامي، كارولين عزمي، ميرنا وليد، منة فضالي وإيهاب فهمي، وتدور أحداثه حول شقيقين بينهما حرب كبيرة بسبب الإرث ويقف أبناؤهما فى المنتصف بينهما.
وهناك أنباء متداولة عن تحضير الجزء الثالث من «سابع جار»، المسلسل الذى حقق جزآه الأول والثاني نجاحا كبيرا فى وحتى الآن لم تخرج الجهة المنتجة بأى بيان توضح فيه حقيقة الجزء الثالث، الذي قام ببطولته دلال عبدالعزيز وشيرين.