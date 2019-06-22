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5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بداية العام الحالي، كشف مؤلف العمل عن تحضيره لجزء ثالث، من المقرر عرضه خلال شتاء 2020.
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
مسلسل نصيبي وقسمتك
مسلسل نصيبي وقسمتك
النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
ويستعد صناع الأعمال الدرامية الطويلة حاليا لإنهاء الجلسات التحضيرية، وبدء التصوير من أجل تجهيز مسلسلاتهم قبل عرضها بوقت كاف، وإليكم قائمة بالأعمال التي تستعد لشتاء 2020: 1- درة بطلة «بلا دليل» مسلسل «بلا دليل» تأليف إنجي علاء، وهو تجربتها الثالثة، بعد «لعبة إبليس»
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أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".
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شاهد.. محمد منير يستعد لحفله في ألمانيا

على مدار الأيام الماضية، ترددت أنباء بشأن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في أحد المستشفيات في ألمانيا، وقد انتشرت تلك الأنباء على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشكل واسع، خاصة أن الفنان لم يصدر منه رد على تلك الأخبار. لكن الحساب الرسمي لـ"الكينج" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حسم الأمر، حيث رد على تلك الشائعات بنشر صور لـ"منير" أثناء استعداده للمشاركة في حفل غنائي لصديقه الفنان عادل الطويل، الذي يحييه في مدينة دورتموند الألمانية مساء اليوم السبت.
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وفاء عامر لـ«محمد صلاح»: ماتخفش على نفسك والعب

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للنجم الدولى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، من خلال برنامج «عرب وود» المذاع على قناة «روتانا»، بعد مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي، والتي حسمها اللاعب محمود تريزيجيه لصالح المنتخب الوطني، وحثته خلال رسالتها على اللعب ورفع اسم مصر عاليا، إذ قالت: «ماتخفش على نفسك والعب، الكرة لازم تلاقى حد بيزقك وحد بيجرى وراك، إحنا بنحبك، واسم مصر متعلق فى رقبتك، سواء هنا أو بره»، وكانت وفاء عامر قد حرصت على دعم وتشجيع المنتخب قبل ساعات من انطلاق المباراة أمس الجمعة، من خلال فيديو نشرته على «إنستجرام».
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درة

درة بطلة لمسلسل «بلا دليل».. وعرضه في سبتمبر

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، تعاقدها مع النجمة التونسية درة على بطولة مسلسل يحمل اسم "بلا دليل"، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وقعت العقود داخل مقر الشركة، ويتم في الفترة الحالية عقد جلسات عمل تجمع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجي علاء وباقي القائمين على العمل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، كما سيتم التعاقد مع البطل الذي يقف أمام "دُرة" خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

إياد نصار بطلا لـ«حواديت الشانزليزيه» مع «سينرجي»

أعلنت شركة "سينرجي" برئاسة المنتج تامر مرسي، اليوم الأربعاء، عن تعاقدها مع النجم الأردني إياد نصار، على بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة. وبدأت "سينرجي" الاستعدادات المبدئية لـ"حواديت الشانزليزيه" بتعاقدها أيضا مع النجوم "إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى وإدوارد" للمشاركة في بطولة العمل، كما تجري الشركة إبرام باقي التعاقدات خلال الأيام المقبلة، للبدء في التصوير مباشرة مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
مسلسل-ولد-الغلابة

دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
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