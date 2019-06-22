صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟

- المنتخب حفل افتتاحي بعبق التاريخ "افتتحت مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مساء الجمعة بحفل افتتاح مبهر أشاد به الجميع، ورغم أن حفل الافتتاح لم تزد مدته على 20 دقيقة، إلا أنه أبهر الحاضرين والمتابعين عبر شاشات التلفاز خاصة في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية