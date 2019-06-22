صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت
سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
- المنتخب
حفل افتتاحي بعبق التاريخ
"افتتحت مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مساء الجمعة بحفل افتتاح مبهر أشاد به الجميع، ورغم أن حفل الافتتاح لم تزد مدته على 20 دقيقة، إلا أنه أبهر الحاضرين والمتابعين عبر شاشات التلفاز خاصة في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية
- المنتخب
حفل افتتاحي بعبق التاريخ
"افتتحت مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مساء الجمعة بحفل افتتاح مبهر أشاد به الجميع، ورغم أن حفل الافتتاح لم تزد مدته على 20 دقيقة، إلا أنه أبهر الحاضرين والمتابعين عبر شاشات التلفاز خاصة في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية للبطولة (متجمعين) التي أحياها 3 مطربين هم المصري حكيم، والنيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه.
بدأ الحفل بمجسمات للأهرامات الثلاثة إحدى عجائب الدنيا السبع في ملعب القاهرة مع توزيع للأضواء ومجسمات لنهر النيل، والصحراء مع استخدام الألوان المعروفة بها القارة الإفريقية ثم خروج كأس إفريقيا من أحد الأهرامات، وشهد الحفل فقرات استعراضية مبهرة ومتميزة تعبر عن قارة إفريقيا واستخدام مبهر للألوان والإضاءات".
أمم إفريقيا 2019: تريزيجيه يمنح مصر انطلاقة واعدة أمام زيمبابوي
"حقق منتخب مصر بداية واعدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بفوزه في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي 1-0 بهدف جناحه تريزيجيه الجمعة على استاد القاهرة أمام جمهور كبير.
وغصت المدرجات التي تتسع لنحو 75 ألف شخص بالمشاهدين الذين افتقدوا في المواسم الأخيرة حضور المباريات في البطولات المحلية بسبب التدابير الأمنية، تقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو".
- البطولة
مصر تستهل مشوارها في "الكان" بفوزٍ على الزيمبابوي "العنيد"
"تغلَّب المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف، في المقابلة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المُقامة بمصر، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، وشهدت المقابلة حضوراً جماهيرياً غفيراً من طرف الأنصار المصريين خاصة، حيث امتلأت المدرجات تقريباً قبل ساعات من انطلاق المنافسة".
- le 360
حفل افتتاح رائع لنهائيات كأس إفريقيا 2019
"أبهرت مصر، الجميع في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها على أرضها للمرة الخامسة في تاريخها، وبعد غياب 13 عامًا، وكان حفل افتتاح البطولة لا يزيد على 20 دقيقة، وأبهر الحاضرين في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية للبطولة (متجمعين) التي أحياها 3 مطربين هم المصري حكيم، والنيجيري فيمي كوتيه، والإيفوارية دوبيه.
بدأ الحفل بمجسمات للأهرامات الثلاثة إحدى عجائب الدنيا السبع في ملعب إستاد القاهرة مع توزيع للأضواء ومجسمات لنهر النيل، والصحراء مع استخدام الألوان المعروف بها القارة الإفريقية ثم خروج كأس إفريقيا من أحد الأهرامات، وشهد الحفل فقرات استعراضية مبهرة ومتميزة تعبر عن قارة إفريقيا واستخدام مبهر للألوان والإضاءات".
فوز صغير للمنتخب المصري في افتتاح نهائيات "الكان"
"دشن المنتخب المصري مشاركته في نهائيات كأس إفريقيا 2019 بالفوز على منتخب زيمبابوي، بهدف لصفر، ليضمن ثلاث نقاط مهمة في الجولة الأولى للكان، ولعب المنتخب الزيمبابوي مباراة في المستوى، إذ وقف ندا عنيدا للمنتخب المصري، الذي كان مدعوما بجماهيره الغفيرة التي ملأت مدرجات الملعب".
- هسبريس
السيسي يفتتح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019
"افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وشهد ملعب القاهرة الدولي حضور الرئيس السيسي في المقصورة الرئيسية وإلى جانبه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) ورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.
وقال الرئيس السيسي في افتتاح البطولة "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم، أشقاءنا شعوب الدول الإفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وبالإخوة الأعزاء من قارتنا الإفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق... على بركة الله، أعلن افتتاح كأس الأمم الإفريقية".
وشهد الملعب حفلا بهيجا تضمن عروضا فرعونية وأخرى شعبية إلى جانب عروض ضوئية مبهرة، وأقيمت على الملعب مجسمات مصغرة لثلاثة أهرامات، وجرى استعراض أسماء وشعارات المنتخبات المشاركة في البطولة، وقد تلاه عرض ألعاب نارية مبهر، بعدها جرى نصب مجسم مكبر لكأس البطولة وسط الملعب وقدمت فرقة فنية من جنسيات مختلفة، عرضا راقصا وغنائيا، وقد شارك فيه المطرب المصري حكيم مقدما أغنية بعنوان "متجمعين".
المنتخب المصري يهزم زيمبابوي في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019
"تسابق لاعبو المنتخب المصري في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدى شوطي اللقاء، واكتفى الفراعنة بفوز هزيل 1-0 على منتخب زيمبابوي، مساء الجمعة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا (كان 2019) على ملعب القاهرة الدولي".
- العمق
الفنان المصري حكيم يحيي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا
أحيى الفنان المصري حكيم والنيجيري فيمي كوتيه ودوبي من دولة الكوت ديفوار حفل افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا على أرضية ملعب القاهرة بدولة مصر، والفنان المصري أدى مقطوعاته بالعربية فيما شارك النيجيري فيمي كوتيه باللغة الإنجليزية والذي سبق له أن شارك في حفل افتتاح كأس العالم سنة 2019 بمدينة جوهانسبورج ورشح لجائزة الجرامي 4 مرات.
والفنانة دوبيه الحائزة على جائزة جرامي سنة 2004 والمنحدرة من دولة الكوت ديفوار شاركت أيضا خلال حفل الافتتاح باللغة الفرنسية، واستعانت اللجان المكلفة بتنظيم نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم بعدد كبير من المتطوعين لتأمين مغامرة احتضان كأس أمم إفريقيا في نسخته الـ32".
مصر تنجو من "مصيدة" زيمبابوي.. وتحقق فوزا باهتا في الافتتاح
"تمكن المنتخب المصري من هزم ضيفه الزيمبابوي خلال في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب القاهرة الدولي لحساب المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بنتيجة هدف دون رد، ووقع هدف منتخب الفراعنة الوحيد اللاعب محمد حسن -تريزيجيه- في الدقيقة 41 من زمن المباراة التي أدارها الحكم الكاميروني أليوم نيانت، وفضلا عن منتخبي مصر وزيمبابوي، تضم المجموعة الأولى منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا".
- المغرب 24
مصر 2019.. حفل افتتاح أسطوري في نهائيات النسخة 32 من منافسات الكان
"انطلقت مساء الجمعة فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر بحفل بهيج استحضرت من خلالها الحضارة الفرعونية ممزوجة بالطقوس الإفريقية، وشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا استمتع باللوحات الفنية".
مصر تستهل أمم إفريقيا بفوز هزيل على زيمبابوي
"اكتفى منتخب مصر بالفوز الهزيل والصعب 1-0 على منتخب زيمبابوي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 على إستاد القاهرة الدولي، ويدين منتخب الفراعنة بالفوز للاعبه محمود حسن تريزيجيه الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.41) بعد تسديدة متقنة".
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