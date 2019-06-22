رياضة

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

سجل محمود حسن «تريزيجيه» هدف المنتخب الوطني الوحيد في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية
حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية
افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
- المنتخب حفل افتتاحي بعبق التاريخ "افتتحت مصر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم مساء الجمعة بحفل افتتاح مبهر أشاد به الجميع، ورغم أن حفل الافتتاح لم تزد مدته على 20 دقيقة، إلا أنه أبهر الحاضرين والمتابعين عبر شاشات التلفاز خاصة في ظل استخدام رائع ومميز للأضواء والألوان بجانب الأغنية الرسمية
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
الجماهير (1)

لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.
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الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
منتخب-نيجيريا‎ (1)

كان 2019.. نسور نيجيريا يسعون لافتراس عصافير بوروندي

يلتقي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، منتخبا نيجيريا وبوروندي في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وينتظر أن تشهد المباراة مواجهة مثيرة بين الهجوم النيجيري القوي بقيادة أوديون إيجالو وأحمد موسى ومن خلفهما أليكس إيوبي ودفاع بوروندي الذي أثبت كفاءته في التصفيات وفي مباريات الفريق الودية رغم قلة الخبرة، فيما يقود سايدو بيراهينو هجوم بوروندي في مواجهة الدفاع النيجيري الذي ينتظر أن يعتمد بشكل كبير على لاعب الوسط المدافع جون ميكيل إيوبي للتصدي لهجمات العصافير.
منتخب-اوغندا‎ (3)

مجموعة مصر.. صدام بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت، في تمام الساعة الـ4.30 عصرًا، باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، وهذه هي المباراة الرسمية الخامسة التي تجرى بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لكنها الأولى في بطولات أمم إفريقيا، حيث سبق أن التقيا في أربع مواجهات سابقة، وحقق كل منتخب الانتصار في مناسبتين.
صامويل كالو

كأس الأمم.. نجم نيجيريا جاهز لمواجهة بوروندي

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب، وذلك حسبما أفاد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن صامويل كالو حالته مستقرة ويمكنه اللعب اليوم السبت، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية، وأوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته.
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