آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوي في اللجنة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

صورة أرشيفية

لم تكن تتوقع "دينا عبد النبي عبد الغفار- 20 عامًا- طالبة بالصف الثالث الثانوي"، أن تفاجئها آلام المخاض في أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، ولم تشعر الطالبة بأي بوادر من الآلام قبل قدومها إلى المدرسة لأداء الامتحان، لتبدأ بهدوء قبل أن تشعر بشيء من التعب، وتفاجأ بآلام الولادة، ليستدعى المراقبون سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى قلين المركزى، لتُنقل إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى ثم إلى غرفة العمليات لتضع مولودها.

على جانب آخر، تحرر محضر غش لطالب ضُبطت معه سماعة بلوتوث داخل لجنة مدرسة السلام الابتدائية بمدينة كفر الشيخ. واستقبلت مستشفيات دسوق العام ومطوبس المركزى والحامول المركزى وقلين المركزى، التابعة جميعها لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 7 حالات إصابة لطلاب، بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة