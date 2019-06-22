أزمة نقص مياه الري تتفاقم في 7 محافظات

النقيب العام للفلاحين: لا بد من تطهير الترع والقنوات المائية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وتفعيل مشروع الرى الحقلي واستخدام أساليب ابتكارية لترشيد المياه

تحرير:خالد وربي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

تفاقمت أزمة نقص مياه الرى في 7 محافظات مصرية، هى الشرقية والمنيا وسوهاج والبحيرة والمنوفية والفيوم وأسيوط، مما أدى إلى تأثر عدد من المحاصيل الصيفية. وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى هى أزمة سنوية تحدث كل عام مع بدء الموسم الصيفي خاصة في المناطق الصحراوية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة كل مواطن 600 متر مكعب سنويا، في حين الحد الأدنى لنصيب المواطن عالميا ألف متر مكعب من المياه، وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

وأوضح النقيب العام للفلاحين في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قلة مياه الرى لها تأثير شديد على المحاصيل الزراعية، كما تؤدي إلى بوار الأراضي، مشيرا إلى أن أهم أسباب الأزمة ترجع إلى التجاوز في زراعة المساحات المقررة من محصول الأرز شديد الاستهلاك للمياه، حيث إن المسموح به لزراعة الأرز الذي قررته

وأوضح النقيب العام للفلاحين في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قلة مياه الرى لها تأثير شديد على المحاصيل الزراعية، كما تؤدي إلى بوار الأراضي، مشيرا إلى أن أهم أسباب الأزمة ترجع إلى التجاوز في زراعة المساحات المقررة من محصول الأرز شديد الاستهلاك للمياه، حيث إن المسموح به لزراعة الأرز الذي قررته وزارة الموارد المائية والرى مليون فدان، بينما تجاوزت المساحة المنزرعة الآن مليونا ونصف المليون فدان، فضلا عن أن هناك من يسيء استخدام مياه الرى بالأراضي الجديدة، مطالبا المزارعين بالانضباط والالتزام بالمساحات المقررة من الأرز، منوها بأن الغرامات المالية لمخالفة زراعة الأرز ليست رادعة، مؤكدا أن محافظة الفيوم وحدها بها 140 ألف فدان من الأرز المنزرع بالمخالفة للقانون.

وأوضح أبو صدام أن نقابة الفلاحين خاطبت الدكتور عبد اللطيف خالد المسئول عن قطاع الرى بوزارة الموارد المائية، حول تفاقم أزمة نقص المياه بـ7 محافظات، وهى الشرقية والمنيا وسوهاج والبحيرة والمنوفية والفيوم وأسيوط، وتم حل بعض من هذه الأزمات مثل أزمة نقص مياه الرى بمركز العدوة.

وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تطهير الترع والقنوات المائية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، وتفعيل مشروع الرى الحقلي مع الاعتماد على المياه الجوفية.

وشدد أبو صدام، على ضرورة استخدام أساليب ابتكارية لترشيد مياه الرى والاستفادة الكاملة من مياه الأمطار وإعادة تدوير مياه الصرف من خلال محطات المعالجة.

المهندس سيد عبد الوهاب، مزارع وعضو نقابة الفلاحين بالفيوم، أكد في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن قرية المظلطي التابعة لكوم أوشين بالفيوم، والتي تتغذى من ترعة عبد الله وهبي، تم منع وصول المياه العذبة إليها من خلال رفع مياه الرى من مصرف بطس طامية شديد الملوحة والتلوث وتحويله إلى ترعة عبد الله وهبي لتعويض نقص المياه.

أضاف عبد الوهاب أن مصرف طامية تنتشر به المياه المالحة وتزداد به نسبة الأملاح التي تتعدي 7 آلاف جزء من المليون، وهو ما أدى إلى موت زراعات مثل القمح والذرة وعباد الشمس والطماطم والفلفل، بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في مياه الصرف الزراعي والصحي التي يتم بها رى الزراعات وهو ما يهدد أكثر من 20 ألف فدان بالبوار.

وطالب عضو نقابة الفلاحين بالفيوم، بإنشاء محطات تحلية ومعالجة لتقليل نسبة الملوحة بالترعة التي تغذي الأراضي بالمياه، لافتا إلى انتشار العديد من الأمراض بسبب تلوث مياه الرى.

وفي محافظة البحيرة، قال علي شهاب، عضو نقابة الفلاحين بالبحيرة، إن وزارة الرى تعمل على خفض مناسيب الترع، مما أدى إلى نقص مياه الرى بنهايات الترع، مشيرا إلى أن المزارعين خاصة في مركز أبو حمص بالبحيرة تعرضوا لأزمات نقص المياه هذا العام، مطالبا بضرورة تفعيل مشروع الرى الحقلي، وكذلك ترشيد مياه الرى والتوعية بذلك، فضلا عن تطهير الترع من الحشائش التي تعوق وصول مياه الرى بنهايات الترع.

وانتقد صرف بعض الشركات مياه الصرف الصناعي على الترع، وكذلك يقوم بعض الأهالي بإلقاء مياه الصرف الصحي الزراعي بالترع، مما يؤدي إلى تلوثها، لافتا إلى أن هناك بعض الترع التي تأثرت بنقص المياه مثل ترعة "بسنتواي" بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الرى لـ«التحرير»، إن الوزارة سترسل لجانا لحل أزمة نقص مياه الرى والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون، وتابع: «لن نصمت تجاه أى نقص لمياه الرى، فضلا عن أن مشكلة زيادة ملوحة مياه الرى في الفيوم سيتم حلها وسنزيل أى مخالفات».