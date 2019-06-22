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أزمة نقص مياه الري تتفاقم في 7 محافظات

النقيب العام للفلاحين: لا بد من تطهير الترع والقنوات المائية والتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط وتفعيل مشروع الرى الحقلي واستخدام أساليب ابتكارية لترشيد المياه
تحرير:خالد وربي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
نقص مياه الرى
نقص مياه الرى
تفاقمت أزمة نقص مياه الرى في 7 محافظات مصرية، هى الشرقية والمنيا وسوهاج والبحيرة والمنوفية والفيوم وأسيوط، مما أدى إلى تأثر عدد من المحاصيل الصيفية. وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى هى أزمة سنوية تحدث كل عام مع بدء الموسم الصيفي خاصة في المناطق الصحراوية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة كل مواطن 600 متر مكعب سنويا، في حين الحد الأدنى لنصيب المواطن عالميا ألف متر مكعب من المياه، وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
وأوضح النقيب العام للفلاحين في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قلة مياه الرى لها تأثير شديد على المحاصيل الزراعية، كما تؤدي إلى بوار الأراضي، مشيرا إلى أن أهم أسباب الأزمة ترجع إلى التجاوز في زراعة المساحات المقررة من محصول الأرز شديد الاستهلاك للمياه، حيث إن المسموح به لزراعة الأرز الذي قررته
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ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

يعاني المزارع المصري من عدم قدرته على تسويق محصول القطن وهى الأزمة التي تتكرر سنويا وهو ما جعله يحجم عن زراعة "الذهب الأبيض" كما يلقبه المصريون من عشرات السنين لما له من أهمية بالغة في حياتهم. وخلال العشرين عاما الماضية فقد القطن بريقه لأسباب عديدة، أرجعها بعض المعنيين إلى اعتبارات سياسية، بينما رفض آخرون صبغها بصبغة السياسة وأرجعوا الأمر برمته إلى الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف المهم والحيوي. ويطالب الخبراء بإعلان سعر القطن قبل زراعته، وأنه على الحكومة أن تراقب الأسعار، مع إعطاء الفلاحين التعليمات الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين.
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مصر تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا (فيديو)

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تفاصيل وتوقيت عمل قطار المونوريل بين العاصمة وأكتوبر

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