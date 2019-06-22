رياضة

تعرف على سبب تفضيل «هوملز» دورتموند على اليونايتد

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
لم تكن خطوة انضمام المدافع الألماني ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند هي الخطوة المفاجئة، فاللاعب تدرج في أكاديمية شباب بايرن ميونيخ، ورحل عنها على سبيل الإعارة إلى دورتموند قبل أن ينضم للفريق بصورة نهائية، وعاد وانتقل إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود منذ أيام إلى دورتموند من جديد، ذلك الفريق الذي لعب في صفوفه من قبل 309 مباريات، ليصبح أحدث الإضافات القوية لبروسيا دورتموند هذا الصيف، إذ تعاقد الفريق مع كل من جوليان براندت وثورجان هازارد، إضافة إلى نيكو شولز.
وتكلف انتقال هوملز إلى دورتموند نحو 33.8 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يلعب دورا بارزا في حملة دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم المقبل. ويبدو أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هي ما ساهم في اختيار هوملز الانضمام إلى بروسيا دورتموند، فوفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، كان أمام المدافع الألماني
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
الجماهير (1)

لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.
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كلوب. (2)

رجل السادسة في ليفربول يحتفل بعيد ميلاده الـ52

يحتفل المدرب الألماني يورجين كلوب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ52، إذ ولد يوم 16 يونيو عام 1967. لم يحظَ كلوب بمسيرة مميزة كلاعب، إذ قضى معظم مسيرته رفقة فريق ماينز في دوري الدرجة الثانية الألمانية، وتميز كلوب بالقوة البدنية ولعب كمهاجم في بداية الأمر قبل أن يتحول للدفاع، وعقب اعتزاله في عام 2001، تولى تدريب ماينز وقاده للصعود للبوندسليجا في عام 2004، ولكن بعد الهبوط للدرجة الثانية مرة أخرى والفشل في الصعود معه من جديد، قدم كلوب استقالته كأكثر مدرب أشرف على تدريب ماينز لأطول فترة زمنية.
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هوملز يدخل في مفاوضات للعودة إلى دورتموند

دخل المدافع الألماني ماتس هوملز، في مفاوضات متقدمة من أجل العودة من جديد إلى صفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو، وذلك بحسب "سكاي نيوز" في نسختها الألمانية، وبدأ هوملز مسيرته في صفوف بايرن ميونيخ، قبل أن ينتقل إلى دورتموند في عام 2009 بعد عام واحد من لعبه في صفوف أسود فيستفاليا على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى العملاق البافاري من جديد في عام 2016، بعدما لعب مع دورتموند 309 مباريات وتوج معه بلقبين في الدوري الألماني ولقب وحيد في كأس ألمانيا.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

الاهتمام بكلوب وتقديم عرض لسانيه.. رومينيجيه يتحدث

نفى كارل هاينتس رومينيجيه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوروا سانيه نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعدما جاءت تصريحات رومينجيه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.
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