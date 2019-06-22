تعرف على سبب تفضيل «هوملز» دورتموند على اليونايتد
٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
لم تكن خطوة انضمام المدافع الألماني ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند هي الخطوة المفاجئة، فاللاعب تدرج في أكاديمية شباب بايرن ميونيخ، ورحل عنها على سبيل الإعارة إلى دورتموند قبل أن ينضم للفريق بصورة نهائية، وعاد وانتقل إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود منذ أيام إلى دورتموند من جديد، ذلك الفريق الذي لعب في صفوفه من قبل 309 مباريات، ليصبح أحدث الإضافات القوية لبروسيا دورتموند هذا الصيف، إذ تعاقد الفريق مع كل من جوليان براندت وثورجان هازارد، إضافة إلى نيكو شولز.
وتكلف انتقال هوملز إلى دورتموند نحو 33.8 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يلعب دورا بارزا في حملة دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم المقبل.
ويبدو أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هي ما ساهم في اختيار هوملز الانضمام إلى بروسيا دورتموند، فوفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، كان أمام المدافع الألماني
وتكلف انتقال هوملز
إلى دورتموند نحو 33.8 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يلعب دورا بارزا في حملة دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم المقبل.
ويبدو أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هي ما ساهم في اختيار هوملز الانضمام إلى بروسيا دورتموند، فوفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، كان أمام المدافع الألماني خيار آخر، هو الانضمام إلى مانشستر يونايتد
، ولكنه رفض ذلك الخيار لغياب الشياطين الحمر عن المشاركة في المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل.
ويشارك مانشستر يونايتد الموسم المقبل في الدوري الأوروبي
، وهو أول موسم كامل سيعمل خلاله مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير، ولم يتعاقد اليونايتد حتى الآن سوى مع لاعب واحد فقط، هو الجناح الويلزي دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.