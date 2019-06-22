تعرف على سبب تفضيل «هوملز» دورتموند على اليونايتد

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

لم تكن خطوة انضمام المدافع الألماني ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند هي الخطوة المفاجئة، فاللاعب تدرج في أكاديمية شباب بايرن ميونيخ، ورحل عنها على سبيل الإعارة إلى دورتموند قبل أن ينضم للفريق بصورة نهائية، وعاد وانتقل إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود منذ أيام إلى دورتموند من جديد، ذلك الفريق الذي لعب في صفوفه من قبل 309 مباريات، ليصبح أحدث الإضافات القوية لبروسيا دورتموند هذا الصيف، إذ تعاقد الفريق مع كل من جوليان براندت وثورجان هازارد، إضافة إلى نيكو شولز.

وتكلف انتقال هوملز إلى دورتموند نحو 33.8 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يلعب دورا بارزا في حملة دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم المقبل. ويبدو أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هي ما ساهم في اختيار هوملز الانضمام إلى بروسيا دورتموند، فوفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، كان أمام المدافع الألماني