سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. و3 مدن +40

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 35شبين الكوم 24 35طنطا 23 33دمنهور 24 32الإسكندرية 24
اقرأ المزيد
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

فرحة في الثانوية العامة بسبب «الفيزياء والتاريخ»

سعادة كبيرة شهدتها امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادتي «الفيزياء» للقسم العلمي ومادة «التاريخ» لطلاب القسم الأدبي، الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب المتوسط، حالة القلق والتوتر الكبيرة التى كانت تسيطر عليهم قبل الدخول سرعان ما تحولت إلى ابتسامة عريضة عقب الخروج من الامتحان، متمنين أن تسير بقية الامتحانات على نهج الفيزياء والتاريخ، لا سيما أن هاتين المادتين تعدان من أصعب المواد فى ماراثون الثانوية العامة.
مجلس-النواب (3)

الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
ولادة طفل

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوي في اللجنة بكفر الشيخ

لم تكن تتوقع "دينا عبد النبي عبد الغفار- 20 عامًا- طالبة بالصف الثالث الثانوي"، أن تفاجئها آلام المخاض في أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، ولم تشعر الطالبة بأي بوادر من الآلام قبل قدومها إلى المدرسة لأداء الامتحان، لتبدأ بهدوء قبل أن تشعر بشيء من التعب، وتفاجأ بآلام الولادة، ليستدعى المراقبون سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى قلين المركزى، لتُنقل إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى ثم إلى غرفة العمليات لتضع مولودها.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار (2)

الأرصاد تعلن طقس الغد.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حر

الأرصاد: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
طقس-حار (2)

طقس اليوم الإثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (2)

غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org