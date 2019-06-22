الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

مكالمات تليفونية بين سائق وزوجة خائنة.. انتابت الزوج حالة من الشك والريبة.. وتأكدت شكوكه.. واجهها فانهارت واعترفت بوجود علاقة عاطفية.. قرر التخلص من العشيق والإجهاز عليه

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.

جثة مجهولة بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بتاريخ 19 مايو الماضي، من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل دائرة المركز. وبانتقال المقدم مروان الحسينى، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية

جثة مجهولة

بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بتاريخ 19 مايو الماضي، من بعض الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل دائرة المركز.

وبانتقال المقدم مروان الحسينى، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة ولم يعثر معه على ثمة أوراق تفيد في تحديد شخصيته.

عقب مناظرة الجثة تحرر المحضر رقم 5719 إدارى مركز القناطر الخيرية وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جثة زوجي

عقب قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية باتخاذ اللازم ونشر أوصاف الجثة حضرت لديوان المركز، زوجته "ش.ح.س - 30 عامًا"، ربة منزل، مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة، وشقيقاه "ك.ع - 35 عامًا - عامل"، و"و. ع - 38 عامًا - سائق"، وقاموا بالتعرف على الجثة وقرروا أنها لزوج الأولى ويدعى "م.ع.م"، 37 عامًا، سائق، ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة.

خرج ولم يعد

أفادت زوجة المتوفى وشقيقاه أن المتوفى خرج متوجهاً لعمله يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الماضى، مستقلاً سيارته لكنه لم يعد، وحاولوا الوصول إلى مكانه والاتصال به مرارًا وتكرارًا دون جدوى، لكنهم لم يحرروا محضرا بذلك.

وتابعت أنهم عثروا على سيارته بتاريخ 19 من نفس الشهر، متوقفة بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه فانتابهم الخوف والقلق، وعلموا بالعثور على جثة بالقناطر الخيرية بها نفس المواصفات، فتوجهوا إلى المركز وتأكدوا أن الجثة تعود لزوج الأولى وشقيق الثاني والثالث وحرروا محضرا بذلك.

إعادة البحث

عقب تدوين أقوال زوجة وشقيقى المتوفى فى المحضر، دأبت أجهزة الأمن بالقليوبية منذ تاريخ تحرير المحضر على تكثيف الجهود لكشف غموض الحادث، وصولا إلى الحقيقة الكاملة.

وتوصل فريق البحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، أن وراء الواقعة ربة منزل تدعى "ن.م.ا - 36 عامًا"، وزوجها "ش.خ.ا - 38 عامًا، تاجر ملابس" ومقيمان بمدينة نصر بالقاهرة.

ضبط واعترافات

عقب تقنين كل الإجراءات اللازمة قانونا والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات أقرا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، حيث قررت الأولى وجود علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه منذ عدة أشهر، وفي أثناء ذلك ساور زوجها المتهم الثاني الشك والريبة في سلوكها لتعدد المكالمات الهاتفية لها، ولدى قيامه بمواجهتها بذلك أقرت له بوجود علاقة فعقد العزم على الانتقام والتخلص من المجنى عليه.

كمين للعشيق

تضمنت اعترافات المتهمين طلب الزوج من زوجته الخائنة استدراج العشيق لمسكنها لقضاء سهرة حمراء وإخباره بغياب زوجها، فحضر العشيق مسرعًا ليظفر بساعات المتعة المحرمة، لكنه فوجئ بوجود الزوج "المتهم الثاني" بالمنزل فدخل معه فى مشاجرة نجح الزوج خلالها في الإجهاز عليه بكتم أنفاسه وخنقه حتى تأكد أنه فارق الحياة.

تخلص من الجثة

عقب التأكد من وفاة السائق قام المتهمان بنقل الجثة ليلا ووضعاها بالحقيبة الخلفية للسيارة خاصته وتوجها إلى منطقة الوراق بالجيزة، وقاما بإلقاء الجثة بمياه نهر النيل، ثم تركا السيارة بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنه بمدينة نصر لتضليل أسرته ورجال الشرطة، ولم يتوقعا أن يكتشف أمرهما لكن عدالة السماء كانت لهما بالمرصاد.

قرار حبس

عقب اعتراف المتهمين تفصيليا بارتكاب جريمتهما وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.