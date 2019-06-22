جريمة

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر- إسكندرية الزراعي بالقرب من مطعم الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود. وعلى الفور انتقل العميد محمد
اقرأ المزيد
محاكمة لجين

للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (2)

حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
جثة-فى-شقة

الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.
اقرأ المزيد من الأخبار
تصادم

مصرع 3 أطفال وإصابة والديهم في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب والدهم ووالدتهم، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق دائرة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عدم تحكمه في عجلة القيادة وانقلاب السيارة على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثث لمستشفى إيتاى البارود العام والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حادث-الأوتستراد‎ (2)

رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

انقلاب ميكروباص على طريق «مصر-إسكندرية».. و11 مصابا

أصيب 11 شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على طريق مصر إسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاى البارود، بمحافظة البحيرة، إذ انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة فانقلبت على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة، ما أسفر عن الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org