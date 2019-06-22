إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

صورة أرشيفية

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.

تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مصر- إسكندرية الزراعي بالقرب من مطعم الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود. وعلى الفور انتقل العميد محمد