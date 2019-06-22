ألبير قصيري.. بالفرنسية يكتب عن أبطاله المهمشين

فولتير النيل، وأوسكار وايلد الفرنسي، وباستر كيتون العربي، كلها ألقاب أطلقت على الكاتب المصري ألبير قصيري، ابن العائلة الأرستقراطية الذي تخصص في الكتابة عن الفقراء

تحرير:كريم محجوب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

ولادته بحي الفجالة بالقاهرة، والسنون القصيرة التي قضاها الكاتب ألبير قصيري في مصر، كانت مصدر إلهام له على طول مشواره الإبداعي، فجوهر رواياته وشخصياتها أناس مصريون بامتياز. لم تدفعه الفرنسية التي يمتلكها ولا موهبته المشهود لها، أو علاقته بأصدقاء دربه الملهمين مثل "ألبير كامي" و"جان بول سارتر" و"لورانس داريل" و"هنري ميللر"، للاتجاه صوب الشهرة من خلال الاهتمام بقضايا فرنسا أو الخارج عمومًا، أو بمعنى آخر، فقد اكتفى بمصر وطنًا، متخذًا من قوله: "لست في حاجة لأن أعيش في مصر ولا لأن أكتب بالعربية، فإن مصر في داخلي وهى ذاكرتي" فكره ومصدر إلهامه.

الكاتب المصري من أصول سورية ألبير قصيري، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 يونيو لعام 2008، عن عمر يناهز الـ95 عامًا. تلقى ألبير قصيري تعليمه في مدارس دينية مسيحية قبل أن ينتقل إلى مدرسة الجيزويت الفرنسية، حيث قرأ لـ«بلزاك» و«فيكتور هوجو» و«فولتير» وغيرهم من

الكاتب المصري من أصول سورية ألبير قصيري، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 يونيو لعام 2008، عن عمر يناهز الـ95 عامًا. تلقى ألبير قصيري تعليمه في مدارس دينية مسيحية قبل أن ينتقل إلى مدرسة الجيزويت الفرنسية، حيث قرأ لـ«بلزاك» و«فيكتور هوجو» و«فولتير» وغيرهم من كبار الكتاب الفرنسيين، عمل في بداية حياته في التجارة البحرية، وعبرها سافر إلى فرنسا واستقر بها من عام 1945 وحتى وفاته.

بدأ قصيري الكتابة في سن صغيرة، إلا أنه لم يمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال، فإرثه الإبداعي يقدر بثماني روايات، ومجموعة قصصية، وديوان شعر "لسعات" الذي كان باكورة إنتاجه في عام 1931، وجف الحبر من قلمه برواية "ألوان العار" عام 1999، وهي التي سنتحدث عنها في السطور المقبلة.

ألوان العار

بلغة فلسفية، وحكايات واقعية، وكلمات مُثقلة بالأفكار، خطَّ قصيري آخر رواياته "ألوان العار"، التي ترجمت إلى العديد من اللغات ومنها العربية، حيث صدرت عن المركز القومي للترجمة، وفيها يسلط الضوء على العار أو الخزي الذي جاب مصر -في رأيه- عقب عصر الانفتاح، متمثلًا في الفساد ولذة تكوين الثروات بأساليب غير قانونية، وفيها استعرض أوجها جديدة للصوص، فهم ليسوا فقط النشالين والهجامين بل رجال الأعمال والأغنياء الذين أطلق عليهم الكاتب لقب اللصوص القانونيين.

شمس لا ترحم

تبدأ الرواية بصوت الراوي العليم، وهو يصف صورة الانهيار الذي جد على المجتمع، فنجد أنفسنا في قلب زحام القاهرة، تحت شمس شديدة الحرارة، وتفوح رائحة المخلفات التي تحلق فوقها جيوش من الذباب، قائلًا: «حشود من البشر، قطعان هائلة هائمة على وجهها تحت شمس لا ترحم فوق أرصفة غير مستوية وهواء ملبد بالأتربة، وسط كل هذا تتحرك حشود المواطنين في تسكع لا مبال، بدت للناظر وكأنها قد تكيفت، بسكينة بل وبشيء من السخرية اللاذعة من الذات والعالم، مع تدهور البيئة الحاسم الذي لا رجعة فيه، حشود لا تؤثر فيها المأساة ولا حتى الحزن ولا نوائب الزمن».

مفكرون خاب أملهم

ويزيد الكاتب تأكيده على الحال المزري الذي أحدثه هذا التغير المجتمعي، فيذكر: "عمال عاطلون، حرفيون بلا زبائن، مفكرون خاب أملهم، موظفون إداريون مطرودون من مكاتبهم لعجز في عدد المقاعد، خريجو جامعات قابعون تحت وطأة علمهم العقيم الذي لم يؤتِ ثماره»، وهؤلاء هم أبطال الرواية، بل أبطال كل رواياته.

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أسامة الشاب الفقير، الذي أخذ حظه من التعليم، لكنه لم يجد عملًا مناسبًا فيلجأ إلى التسول لكي يعول والده "معاذ"، العامل السابق في أحد المصانع، الذي أصيب بالعمى في إضراب عمالي، أيام الملكية، وأقصى أمانيه هو أن يدفن دفنة، تليق بنضاله أو على أقل شأن، تليق ببصره الذي وهبه للحرية، فيتخيل: "سوف يكون هناك رفقاء المصنع القدامى، أنا على يقين أنهم لم ينسوا أنني قد تلقيت ضربة الهراوة التي أفقدتني بصري أثناء كفاحنا المشترك، ولربما أيضاً أوفدت الحكومة الثورية واحداً من وزرائها، أترى؟ لقد أعددتُ كل شيء حتى يتم دفني في لياقة وكرامة".

السرقة القانونية

تراود أسامة فكرة الانتحار، وينتشلها من رأسه المعلم نمر -الحرامي-، صديق الشارع، الذي علمه السرقة لتكون مصدر رزق يكفله ووالده، للمعلم نمر فلسفة في سرقته، فيقول: "لا شيء أكثر انعداماً للأخلاق من السرقة بدون مخاطر، فالخطر هو ما يفرق بيننا وبين المصرفيين وأقرانهم الذين يمارسون السرقة القانونية تحت رعاية الحكومة".

وبالحرفة الجديدة ينتهج أسامة طريقًا جديدًا، ويفرغ طاقته الإبداعية، فقرر ألا يكون لصًا نمطيًا، بل شبيهًا للأغنياء الذين يسرقهم، حتى لا تكشفه هيئته، أو ينبذه فقره من وسط ضحاياه، أو -جلاديه-، فارتدى الملابس الفاخرة واهتم بتفاصيل مظهره الأنيق، حتى يجد لنفسه مكانًا في أوساط الأغنياء، الذين يسرقهم.

النظام أساس استمرار العالم

"كان تأمل الفوضى هو أكثر ما يثير سعادة أسامة، يتكئ بمرفقيه على سور الكوبري ويجترّ أفكارا تنتاقض كل التناقض مع الخطب التي يكررها المفكرون والزعماء أن النظام أساس استمرار العالم".

تتغير مجريات الأحداث بسرقة جديدة لأسامة، حيث ينشل محفظة أحد المقاولين الفاسدين، ليجد بداخلها، رسالة من قريب أحد الوزراء، موجهة إلى رجل أعمال يدعى "سليمان"، ويذكر فيها أنه غير مسئول عن موت عدد كبير من السكان الذين لقوا حتفهم إثر انهيار عمارة قد بناها -عن الطريق الغش في مواد البناء- يرتبك أسامة من هذه الرسالة، ويذهب بها إلى صديقه المعلم "نمر"، الذي بدوره يحذره من عواقبها.

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هنا تظهر شخصية الصحفي" كرم الله"، الذي أودع في السجن لمقالاته التي لم تعجب الحكومة، وبعد خروجه يضيق الخناق عليه حتى في عمله، ولا يجد مأوى لها سوى في إحدى بنايات المقابر التي قد ورثها عن والده، وهناك يذهب له "نمر" صديق السجن السابق، ويطلعه على الرسالة، وبها تظهر فلسفة "كرم الله"، الذي يأخذهم إلى المقاول الفاسد بهدف التعرف على أسباب ودوافع فسادهم، وبمواجهة "سليمان" المقاول يتنصل من فعلته، ويتخبط، ويرتبك، ويزداد الصحفي في أسئلته، ويزداد توتر "سليمان" وبه تزداد نشوة الانتصار عند الصحفي وأصدقائه، أبطال القصة، كأنهم بإهانة الفاسدين يشفى غليلهم، وتبرد نيرانهم.