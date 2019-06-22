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ألبير قصيري.. بالفرنسية يكتب عن أبطاله المهمشين

فولتير النيل، وأوسكار وايلد الفرنسي، وباستر كيتون العربي، كلها ألقاب أطلقت على الكاتب المصري ألبير قصيري، ابن العائلة الأرستقراطية الذي تخصص في الكتابة عن الفقراء
تحرير:كريم محجوب ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
ألبير قصيري
ألبير قصيري
ولادته بحي الفجالة بالقاهرة، والسنون القصيرة التي قضاها الكاتب ألبير قصيري في مصر، كانت مصدر إلهام له على طول مشواره الإبداعي، فجوهر رواياته وشخصياتها أناس مصريون بامتياز. لم تدفعه الفرنسية التي يمتلكها ولا موهبته المشهود لها، أو علاقته بأصدقاء دربه الملهمين مثل "ألبير كامي" و"جان بول سارتر" و"لورانس داريل" و"هنري ميللر"، للاتجاه صوب الشهرة من خلال الاهتمام بقضايا فرنسا أو الخارج عمومًا، أو بمعنى آخر، فقد اكتفى بمصر وطنًا، متخذًا من قوله: "لست في حاجة لأن أعيش في مصر ولا لأن أكتب بالعربية، فإن مصر في داخلي وهى ذاكرتي" فكره ومصدر إلهامه.
الكاتب المصري من أصول سورية ألبير قصيري، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 يونيو لعام 2008، عن عمر يناهز الـ95 عامًا. تلقى ألبير قصيري تعليمه في مدارس دينية مسيحية قبل أن ينتقل إلى مدرسة الجيزويت الفرنسية، حيث قرأ لـ«بلزاك» و«فيكتور هوجو» و«فولتير» وغيرهم من
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

الأعلى للثقافة يعلن غدا أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأحد، برئاسة الدكتور هشام عزمي، الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، والتفوق، والنيل، والتقديرية، وتنقسم كالآتي: "جوائز الدولة التشجيعية" وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لكل فرع من فروع «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية». "جائزة الدولة للتفوق" وتشمل 3 فروع، وهي: «الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية»، وتبلغ قيمة كل جائزة من الثلاث 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في الفرع ذاته أكثر من مرة واحدة.
الهيئة-المصرية-العامة-للكتاب

هيئة الكتاب تصدر كتابين للراحل عزت قرني قريبًا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، عن إصدارها قريبًا، كتابين لأستاذ الفلسفة اليونانية، ورئيس لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، الراحل الدكتور عزت قرني، وهما "الجميل والجمال" و"غايات الإنسان"، وقد رحل قرني عن عالمنا، صباح يوم الإثنين الماضي الموافق 17 يونيو، عن عمر يناهز 79 عامًا، إثر حادث سيارة أليم قرب مدينة الشيخ زايد. وللراحل إسهامات كبيرة في الفكر المصري، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1975، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1976.
نجيب-محفوظ

«نجيب محفوظ والفنون السبعة» غدا في «الدولي للكتاب»

يشهد المركز الدولي للكتاب، في الخامسة مساء غد الخميس، حفل توقيع ومناقشة كتاب «أزمة النقد وانفتاح النص.. نجيب محفوظ والفنون السبعة» لمؤلفه الدكتور محمود الضبع، ويدير اللقاء الدكتور رضا عطية، بحضور أستاذ النقد الفنى الدكتور حمدي النورج، والدكتور محمد الشحات، والدكتور أحمد عبد الحميد. الكتاب يتناول كتابات أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، وعلاقتها بـ"الفنون السبعة" ومنها المسرح والسينما والرسم أو العمارة، وكذلك فروع المعرفة المختلفة كالفلسفة والاجتماع والتراث.
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امام-عبد الفتاح-امام

إمام عبدالفتاح.. مترجم «هيجل» وكاتب «الطاغية»

"اجعل يدك أسرع ما تكون إلى المعاجم والقواميس، واجعلها أقرب الأشياء إلى نفسك، واجعلها جزءا منك"، تلك النصيحة قدمها أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الراحل زكي نجيب محمود لتلميذه النجيب الذي غادر دنيانا أمس عن عمر يناهز 85 عاما ومئات من المؤلفات والمترجمات والأفكار، المترجم إمام عبدالفتاح إمام أستاذ الفلسفة بالعديد من الجامعات، وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الجمعية الهيجلية بكندا، الذي أثرى المكتبة العربية بالموسوعات الفلسفية التي ترجمها أو أشرف عليها، فضلًا عن إسهاماته النبيلة في تقديم عدد من المترجمين على الساحة الفكرية.
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
مهرجان-كان

مهرجان كان السينمائي يكشف عن موعد دورته الـ73

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن موعد الدورة المقبلة التي تحمل رقم 73، حيث ستقام في الفترة من 13 إلى 23 مايو 2020، وسيفتتح المهرجان فعالياته مساء الثلاثاء للمرة الثالثة على التوالي، على عكس انطلاقه يوم الأربعاء الذي كان تقليدًا لسنوات عديدة، بينما سيعقد سوق مهرجان كان في الفترة من 12 إلى 21 مايو المقبل، في غضون ذلك، سوف يقترب مهرجان برلين السينمائي من مهرجان كان، الذي يبدأ في وقت متأخر عن المعتاد، في 20 فبراير 2020، وهو تحول تم إجراؤه لتجنب تصادم المهرجان مع حفل توزيع جوائز الأوسكار.
سعد-اردش

سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
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