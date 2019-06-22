حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

تحرير:رانيا الديداموني ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

حريق أسفل نادي الزراعيين

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

على الفور، هرعت سيارتان من الحماية المدنية للسيطرة على النيران وسيارة إسعاف تحسبا لوجود إصابات، وأصيب عدد من المواطنين باختناق في أثناء إطفاء الحريق، وتلقوا الإسعافات اللازمة حتى استقرت حالاتهم الصحية. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية، وتشكيل لجنة تحت