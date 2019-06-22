بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات سيدان وأكثرها مبيعًا في السوق المحلية
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال شهر يونيو الجاري لموديل 2019 في السوق المحلية، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان يمكنك الاعتماد عليها، منها ما هو تجميع محلي، وما هو مستورد من الخارج. نرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، شيفروليه لانوس، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي ايمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو».
1- لادا جرانتا
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه
1- لادا جرانتا
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.
2- شيفروليه لانوس
تعتمد على محرك سعة 1498 سي سي، بعزم أقصى 132/3400 نيوتن. متر/لفة. دقيقة، وقوة المحرك 86/5800 حصان/لفة. دقيقة، مع 5 نقلات يدوية للحركة، و4 سلندرات و16 صبابة، وحقن إلكتروني للوقود، متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، يمكنها التسارع من 0-100 كيلو متر خلال 12.5 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى 180 كيلومترا في الساعة.
وتتاح بفئتين لموديل 2019 بسعر يبدأ من 162.400 جنيه حتى 167,600 جنيه، وبالنسبة لموديل 2020 بسعر يبدأ من 166,400 جنيه حتى 171,600 جنيه.
3- زوتي Z300
تعد السيارة السيدان مدمجة الحجم، واحدة من أرخص السيارات السيدان الآن، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح بفئة واحدة بسعر 174.990 جنيها للمانيوال -اليدوي-، وبسعر 214,990 جنيها للأتوماتيك.
4- شيري Envy
هي سيارة سيدان مدمجة الحجم، يتم تجميعها في مصر، بسعة محرك 1497 سي سي، وناقل حركة يدوي، بخمس نقلات، و4 سلندرات، و16 صبابا، تعتمد على الحقن الإلكتروني للوقود، يبلغ العزم الأقصى 140/4500 نيوتن.متر/لفة.دقيقة، قوة المحرك 109 حصان، يمكنها التسارع من 0-100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، تتوفر بسعر 175,000 جنيه بجميع الكماليات.
5- بي واي دي F3
حازت السيارة الصينية على ثقة كثير من المصريين، وأعلنت الشركة الصينية عن إضافات جديدة في سيارتها المجمعة محليًا، منها تغير التصميم الداخلي، وعجلة القيادة، وتتاح بفئة واحدة كموديل 2019 بسعر 177 ألف جنيه، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 حصان وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية.
6- بروتون ساجا
ضمن السيارات السيدان مدمجة الحجم، يتم تصنيعها في ماليزيا، تأتي بمحرك سعته 1332 سي سي، بقوة 94 حصان، ونوعين من نواقل الحركة مانيوال وأتوماتيكي، و4 سلندرات، و16 صبابا، يعتمد على حقن الوقود إلكترونيًا، يبلغ العزم الأقصى 120/4000 نيوتن.متر/لفة.دقيقة، تحتاج 14.5 ثانية للتسارع من 0-100 كيلومتر.
تتوفر في السوق في فئتين، الأولى مانيوال بسعر 185 ألف جنيه، والأتوماتيك بسعر 200 ألف جنيه.
7- رينو لوجان
حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية.
وخفضت الشركة الفرنسية سعر طراز لوجان فيجن 1.6 بناقل يدوي من 195 ألف جنيه إلى 188 ألف جنيه، بينما انخفض سعر طراز ديناميك 1.6 المزود بناقل يدوي من 207 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وفيما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90/5500 حصان/لفة في الدقيقة، وتبلغ السرعة القصوى 175، والتسارع من 0-100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وحقن إلكتروني للوقود، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي».
8- جيلي إيمجراند 7
هي سيارة صينية سيدان مدمجة الحجم، مجمعة محليا في مصر، نجحت في الحصول على حصة كبيرة من السوق المصرية خلال الفترة الماضية، وتعد من السيارات الصينية الأكثر مبيعًا، وتتاح بفئة واحدة لموديل 2019 بسعر 189 ألف جنيه.
وفيما يخص المواصفات، فهي: «سعة المحرك 1498 سي سي، بقوة 107/6000-6200 حصان/لفة في الدقيقة، بمتوسط استهلاك الوقود 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر، تبلغ السرعة القصوى 185 كيلومترا في الساعة، 5 نقلات يدوية للحركة، و4 سلندرات، و16 صبابا، تعتمد على حقن إلكتروني للوقود، تستطيع التسارع من 0-100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية».
9- هيونداي فيرنا
واحدة من السيارات الأكثر انتشارًا ومن أكثرها مبيعًا في السنوات الماضية، رغم إعلان وكيل فيرنا في مصر وقف إنتاجها، فإن الشركة طرحت منها فئتين موديل 2019 بسعر يبدأ من 197 ألف جنيه، حتى 224.900 جنيه.
وبالنسبة للمواصفات فهي «سعة المحرك 1599 سي سي، حقن إلكتروني للوقود، العزم الأقصى 144/3000 نيوتن.متر/لفة في الدقيقة، قوة المحرك 106/5800 حصان/لفة في الدقيقة، التسارع من 0-100 كيلومتر خلال 13.5 ثانية، السرعة القصوى 173 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر، 4 سلندرات و16 صبابا».
10- شيفروليه أفيو
تتوفر السيارة السيدان تحت مدمجة الحجم بفئة واحدة، تعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصان، وتستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر بـ7.2 لتر بنزين، قوة المحرك 115 حصان، عزم الدوران 155 نيوتن/متر، السرعة القصوى 186 كيلومترا في الساعة، والتسارع من 0 - 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.7 ثانية.
وتبدأ الأسعار الرسمية لشيفروليه أفيو موديل 2019 من 203,000 جنيه حتى 208,400 جنيه.