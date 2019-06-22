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بعد التخفيضات.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات سيدان وأكثرها مبيعًا في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
زوتي 300
زوتي 300
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال شهر يونيو الجاري لموديل 2019 في السوق المحلية، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة وفي مقدمتها «خليها تصدي»، إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان يمكنك الاعتماد عليها، منها ما هو تجميع محلي، وما هو مستورد من الخارج. نرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، شيفروليه لانوس، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي ايمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو».
1- لادا جرانتا أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه
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