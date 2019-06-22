أفراح وأحزان في امتحاني «الفيزياء والتاريخ»

همس: «قفلت التاريخ وخلصت فى نص الوقت».. ونورهان: الفيزياء أسهل من السنوات السابقة.. ويسرى: الفيزياء من خارج المنهج ومستقبلنا ضاع.. وهاجر: نحتاج إلى مد الوقت نصف ساعة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

سعادة كبيرة شهدتها امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادتي «الفيزياء» للقسم العلمي ومادة «التاريخ» لطلاب القسم الأدبي، الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب المتوسط، حالة القلق والتوتر الكبيرة التى كانت تسيطر عليهم قبل الدخول سرعان ما تحولت إلى ابتسامة عريضة عقب الخروج من الامتحان، متمنين أن تسير بقية الامتحانات على نهج الفيزياء والتاريخ، لا سيما أن هاتين المادتين تعدان من أصعب المواد فى ماراثون الثانوية العامة.

مع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء امتحان المادة الأصعب فى الثانوية العامة والتى يطلق عليها «بعبع» الثانوية العامة، "التحرير"، كان بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير، ومدرسة «الأوقاف الثانوية للبنات» لمعرفة انطباع

مع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء امتحان المادة الأصعب فى الثانوية العامة والتى يطلق عليها «بعبع» الثانوية العامة، "التحرير"، كان بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير، ومدرسة «الأوقاف الثانوية للبنات» لمعرفة انطباع الطلاب عن امتحانات اليوم.

«قفلت التاريخ.. قفلت التاريخ»، بهذه الكلمات عبرت الطالبة همس هشام الطالبة بالقسم الأدبي، عن فرحتها بسهولة امتحان مادة التاريخ وتمكنها من الإجابة على جميع الأسئلة بسهولة، مضيفة أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وأنها انتهت من الإجابة على الأسئلة فى نصف الوقت المحدد. (اقرأ أيضا: دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ)



وأضافت هشام فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "امتحان اليوم سهل للغاية ولكنه تضمن بعض الأسئلة التى تأتى لأول مرة، ولم تكن موجودة فى الامتحانات السابقة وكان على هيئة «فى عهد من حدث هذا»"، مشيرة إلى أن أغلب الطلاب لم يستطيعوا فهم المطلوب من السؤال فى البداية.

ومن جانبها أكدت نورهان صبري، الطالبة بالقسم العلمي شعبة «علمي علوم» أن امتحان مادة الفيزياء كان جيدا للغاية، وكان مباشرا لدرجة كبيرة إلا بعض النقاط «اللى فيها فكرة»، ويعد أقل من امتحانات السنوات السابقة، ويستطيع الإجابة عليه الطالب الملم بالمنهج.





وأوضحت صبري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الامتحانات تسير بشكل جيد حتى الآن، متمنية أن تكون الامتحانات المتبقية على شاكلة امتحان اليوم «يا رب عقبال الكيمياء والجيولوجيا والألماني».



منار صلاح، الطالبة بالقسم الأدبي، أكدت أن امتحان مادة التاريخ به بعض التكات ولكن من السهل الإجابة عليها من الطالب المذاكر، مضيفة أن امتحان هذا العام أسهل كثيرا من امتحان السنوات السابقة، وعن طبيعة الأسئلة قالت صلاح: «إن الامتحان مكون من 40 سؤالاً، الأول اختياري، والثاني ما النتائج المترتبة على هذا؟.. وماذا يحدث إذا؟.. وفى عهد من حدث هذا؟» وشددت على أن الوقت كان كافياً.

بينما على النقيض كان لـ«يسرى حسام» الطالبة بالقسم العلمي شعبة «علمي علوم» رأيا مغايرا تماماً، حيث قالت إن امتحان مادة الفيزياء صعب للغاية وجاء من خارج المنهج ولم تأت نقطة واحدة من الكتاب المدرسي والكتب الخارجية، وبه تكات كثيرة بالإضافة إلى أن القوانين غير مباشرة «لفة». (اقرأ أيضا: «عقدة الفيزياء» تصيب 9 طلاب بإغماءات في الشرقية)



وأكدت فى حديثها لـ"التحرير": "وزارة التربية والتعليم تهدف لإضاعة مستقبلنا"، مشيرة إلى أن الوقت غير كاف بالنظر إلى صعوبة الامتحان.

هاجر سيد، الطالبة بالقسم العلمي شعبة «علمي رياضة»، شددت على أن امتحان الفيزياء سهل للغاية ولكنه يحتاج إلى طالب فاهم للقوانين بشكل جيد، لأن الامتحان به سؤال مقارنة إذا لم يتم الإجابة عليه بشكل جيد لن يستطيع استكمال الامتحان بشكل صحيح.



وأكدت لـ"التحرير": "الاعترض الوحيد لطلاب شعبة علمي رياضة هو ضيق الوقت، فكيف يكون الوقت لطلاب الرياضة ساعتين فقط، فى حين أن طلاب «علمي علوم» ثلاث ساعات"، وأكدت ضرورة مد الوقت لمدة نصف ساعة إضافية على الأقل.

وتابعت: الامتحانات السابقة كانت جيدة للغاية ما عدا مادة الديناميكا، حيث كانت الأسئلة صعبة وغير مباشرة، وأعربت عن تمنيها أن تسير الامتحانات بشكل جيد حتى النهاية. (اقرأ أيضا: إغماء طالبتين بسبب «صعوبة الفيزياء» في القليوبية)



