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فرحة في الثانوية العامة بسبب «الفيزياء والتاريخ»

همس: «قفلت التاريخ وخلصت فى نص الوقت».. ونورهان: الفيزياء أسهل من السنوات السابقة.. ويسرى: الفيزياء من خارج المنهج ومستقبلنا ضاع.. وهاجر: نحتاج إلى مد الوقت نصف ساعة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
سعادة كبيرة شهدتها امتحانات الثانوية العامة، اليوم، عقب انتهاء طلاب الصف الثالث الثانوي من امتحان مادتي «الفيزياء» للقسم العلمي ومادة «التاريخ» لطلاب القسم الأدبي، الطلاب وأولياء الأمور أجمعوا على أن الامتحانات سهلة وفى متناول الطالب المتوسط، حالة القلق والتوتر الكبيرة التى كانت تسيطر عليهم قبل الدخول سرعان ما تحولت إلى ابتسامة عريضة عقب الخروج من الامتحان، متمنين أن تسير بقية الامتحانات على نهج الفيزياء والتاريخ، لا سيما أن هاتين المادتين تعدان من أصعب المواد فى ماراثون الثانوية العامة.
مع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء امتحان المادة الأصعب فى الثانوية العامة والتى يطلق عليها «بعبع» الثانوية العامة، "التحرير"، كان بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير، ومدرسة «الأوقاف الثانوية للبنات» لمعرفة انطباع
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الموافقة على قانون التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ، ونصت المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مضيفا: "ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين".
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. و3 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ولادة طفل

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوي في اللجنة بكفر الشيخ

لم تكن تتوقع "دينا عبد النبي عبد الغفار- 20 عامًا- طالبة بالصف الثالث الثانوي"، أن تفاجئها آلام المخاض في أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد عبد العزيز علوان بمدينة قلين، ولم تشعر الطالبة بأي بوادر من الآلام قبل قدومها إلى المدرسة لأداء الامتحان، لتبدأ بهدوء قبل أن تشعر بشيء من التعب، وتفاجأ بآلام الولادة، ليستدعى المراقبون سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى قلين المركزى، لتُنقل إلى قسم النساء والتوليد بالمستشفى ثم إلى غرفة العمليات لتضع مولودها.
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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
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سؤال التعبير بامتحان العربي عن الماء وأطفال الشوارع

بدأ طلاب الثانوية العامة، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، أولى امتحاناتهم بامتحان مادة اللغة العربية، والتي من المقرر أن تنتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا، وطالب واضعو الامتحان من الطلاب في سؤال التعبير الكتابة عن أحد الموضوعات الأول عن أن "الماء من أعظم نعم السماء يجب المحافظة عليها دون أدنى إسراف فهو سر الحياة والسبيل لكل خير منشود"، والموضوع الثاني عن "أطفال الشوارع مشكلة اجتماعية تهدد أمن وسلامة أي مجتمع.. اكتب قصة طفل من هؤلاء الأطفال ساعده أهل الخير حتى أصبح مواطنا صالحا يعتمد عليه".
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تداول أسئلة كراسة بوكليت العربي على «فيسبوك»

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان اللغة العربية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
ثانوية عامة

اليوم.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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نائب رئيس امتحانات الثانوية: لا صحة لتسريب اللغة العربية

أكد الدكتور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه لا صحة لما تردد حول تسريبات امتحان اللغة العربية، نافيا كل ما يثار حاليا حول تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". موضحًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة. ونصح نائب رئيس الامتحانات، الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الصفحات المغرضة التي تهدف لإثارة البلبة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والتركيز في التحصيل قبل الامتحان منعا لتشتيت ذهنهم.
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