رياضة

لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
الجماهير المصرية
الجماهير المصرية
في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، فيديو عن الجماهير المصرية، وقالت: «عبر لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد فوز منتخبهم ليلة أمس من استاد القاهرة الدولي.. أخلاق عالية».   لقطات مذهلة من جماهير #الفراعنة
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سارة-سمير - بطلة المنتخب-المصرى لرفع-الأثقال (2)

سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
بايرن-ميونيخ-وبروسيا-دورتموند (3)

تعرف على سبب تفضيل «هوملز» دورتموند على اليونايتد

لم تكن خطوة انضمام المدافع الألماني ماتس هوملز إلى بروسيا دورتموند هي الخطوة المفاجئة، فاللاعب تدرج في أكاديمية شباب بايرن ميونيخ، ورحل عنها على سبيل الإعارة إلى دورتموند قبل أن ينضم للفريق بصورة نهائية، وعاد وانتقل إلى بايرن ميونيخ قبل أن يعود منذ أيام إلى دورتموند من جديد، ذلك الفريق الذي لعب في صفوفه من قبل 309 مباريات، ليصبح أحدث الإضافات القوية لبروسيا دورتموند هذا الصيف، إذ تعاقد الفريق مع كل من جوليان براندت وثورجان هازارد، إضافة إلى نيكو شولز.
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الجمهور-يحتشد-أمام-البوابات‎ (16)

بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت أن بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
أليوم-نيانت

6 معلومات لا تعرفها عن حكم منتخب مصر ضد زيمبابوي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء اختيار "الكاف" للحكم الكاميروني نيانت أليوم، حيث تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه. ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
جهاد-جريشة

الاتحاد الإفريقي يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، عن عودة الحكم الدولي جهاد جريشة لإدارة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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