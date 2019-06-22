لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد لقاء زيمبابوي

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

الجماهير المصرية

في لافتة إنسانية ومذهلة، جمعت الجماهير المصرية القمامة المتناثرة بين مقاعد مدرجات استاد القاهرة، بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، كما نظفت الجماهير أماكنهم التي كانوا يجلسون بها، في رسالة على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الرياضي التاريخي.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، فيديو عن الجماهير المصرية، وقالت: «عبر لقطات مذهلة من جماهير الفراعنة بعد فوز منتخبهم ليلة أمس من استاد القاهرة الدولي.. أخلاق عالية». لقطات مذهلة من جماهير #الفراعنة