مانشستر يونايتد يواصل التفاوض مع دي خيا

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

ديفيد دي خيا

واصل مانشستر يونايتد المفاوضات مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل إقناعه بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات إضافية، فمنذ بداية العام الجاري، يعرض اليونايتد على الحارس الإسباني تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرحب اليونايتد بتوفير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لإقناع دي خيا بالبقاء، خاصة أنه يحصل حاليا على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكنه بعيد للغاية عن أعلى لاعبي الفريق أجرًا وهو أليكسيس سانشيز، الذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ويرغب الحارس الإسباني في تأجيل قراره النهائي بشأن التجديد من عدمه، لمتابعة سياسة الفريق في سوق الانتقالات الحالية. ولم يتوج دي خيا البالغ من العمر 28 عامًا، سوى بلقب وحيد في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك في الموسم الأخير للمدرب أليكس فيرجسون عام 2013،