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هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

طرح اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مارك إسبر» لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، أسئلة حول ما إذا كان لذلك صلة كبيرة بالتوترات المتصاعدة مع إيران
تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
مارك إسبر
مارك إسبر
استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب. ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".
وقالت الصحيفة الهندية التي تملك دوائر اتصال متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعيين الرئيس الأمريكي لمارك إسبر مرشحًا لمنصب وزير الدفاع، جاء وسط مجموعة من التعيينات الأخرى رفيعة المستوى، والتي وصفها الخبراء بأنها تحقق الاستقرار في البنتاجون، في الوقت الذي من الممكن أن يخوض صراعا عسكريا محتملا
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الطيران-الهندى

شركات الطيران الهندية تتفادى المجال الجوي الإيراني

لم تمر سوى ساعات قليلة على إعلان شركة طيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، حتى كتبت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" تقول فيها: "إن كل شركات الطيران الهندية قررت، بالتشاور معها، تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب"، مضيفة: "كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
مارك-إسبر

البيت الأبيض: ترامب يرشح مارك إسبر وزيرا للدفاع

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر وزيرا للدفاع، الذي خدم في الجيش وشارك في حرب الخليج قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وذلك خلفا لباتريك شاناهان الذي يشغل المنصب بالوكالة، أعلن ذلك البيت الأبيض، في بيان له، اليوم السبت، قائلا: "أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونجرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة، وترامب يخطط لترشيح ديفيد نوركويست المراقب العام للبنتاجون نائبا لوزير الدفاع"، وذلك بحسب ما نقلته قناة (الحرة) الأمريكية.
ترامب

العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
تحطم-طائرة

«لم ينج أحد».. تحطم طائرة أمريكية في هاواي

أعلنت وزارة النقل في ولاية هاواي الأمريكية، اليوم السبت، عن تحطم طائرة من طراز "كينج إير" ذات محركين، وذلك في الجزء الشمالي من الولاية، مضيفة: "بحزن شديد ننقل نبأ تحطم طائرة كينج إير ذات المحركين، بالقرب من مطار ديلينجهام، وكان على متنها 9 أشخاص، للأسف لم ينج أحد". فيما أوضحت صحيفة أمريكية، أنه عندما وصلت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، كان الحريق قد قضى على الطائرة بأكملها، ولم يعرف سبب وتوقيت تحطم الطائرة، حتى الآن، بسبب أن حركة النقل البري محدودة جدا في المنطقة التي وقع فيها الحادث.
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ترامب

العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
ترامب

ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
ترامب-في-العراق

لمواجهة إيران.. هل يرسل ترامب قوات إضافية للخليج؟

لم تحسم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما إذا كانت ستسير على نهج دبلوماسي فقط من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في الوقت الحالي، أم ستعيد التفكير في الخيار العسكري مجددا لتأمين حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي المهم. ولم تتوقف نقاشات الإدارة الأمريكية بشأن الوضع الحالي في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك بعد استهداف ناقلتي نفط من اليابان والنرويج خلال الأيام القليلة الماضية، لتبدأ في طرح العديد من الخيارات لمواجهة تلك التهديدات.
مظاهرات في العراق

نقص الطاقة والسياحة.. العراق يعاني عقوبات إيران

لم تكن الضربات الاقتصادية التي حاولت الإدارة الأمريكية توجيهها إلى إيران، على خلفية أنشطتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط، تؤثر فقط في النطاق الذي حدده البيت الأبيض قبل البدء في هذه الإستراتيجية الضخمة التي تهدف لإنهاء تلك التهديدات الإيرانية. وكانت العراق على رأس البلدان التتي تضررت اقتصاديًا بالعقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك التي استهدفت قطاعات النفط والسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان بعض المدن العراقية مصادر دخولها الاقتصادية، والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين البلدين.
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