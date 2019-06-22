هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

طرح اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مارك إسبر» لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، أسئلة حول ما إذا كان لذلك صلة كبيرة بالتوترات المتصاعدة مع إيران

تحرير:محمود نبيل ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

مارك إسبر

استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب. ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".

وقالت الصحيفة الهندية التي تملك دوائر اتصال متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعيين الرئيس الأمريكي لمارك إسبر مرشحًا لمنصب وزير الدفاع، جاء وسط مجموعة من التعيينات الأخرى رفيعة المستوى، والتي وصفها الخبراء بأنها تحقق الاستقرار في البنتاجون، في الوقت الذي من الممكن أن يخوض صراعا عسكريا محتملا