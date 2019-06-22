هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

طرح اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «مارك إسبر» لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، أسئلة حول ما إذا كان لذلك صلة كبيرة بالتوترات المتصاعدة مع إيران
استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب.
ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".
وقالت الصحيفة الهندية التي تملك دوائر اتصال متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعيين الرئيس الأمريكي لمارك إسبر مرشحًا لمنصب وزير الدفاع، جاء وسط مجموعة من التعيينات الأخرى رفيعة المستوى، والتي وصفها الخبراء بأنها تحقق الاستقرار في البنتاجون، في الوقت الذي من الممكن أن يخوض صراعا عسكريا محتملا
وقالت الصحيفة الهندية التي تملك دوائر اتصال متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية، إن تعيين الرئيس الأمريكي لمارك إسبر مرشحًا لمنصب وزير الدفاع، جاء وسط مجموعة من التعيينات الأخرى رفيعة المستوى، والتي وصفها الخبراء بأنها تحقق الاستقرار في البنتاجون، في الوقت الذي من الممكن أن يخوض صراعا عسكريا محتملا مع إيران.
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وسيحتاج مجلس الشيوخ الأمريكي إلى قبول ترشيح إسبر، وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا، ويمكن أن تكون أحد العوامل التي تحدد شكل التعامل الأمريكي مع إيران، خاصة في أعقاب تصاعد وتيرة الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية.
ومن جانبها، رأت مؤسسة "ديفيد سكورز" البحثية البريطانية، أن مهمة إسبر الأولى والأكثر إلحاحًا هي الإشراف على توسيع الوجود في الشرق الأوسط، خاصة أن الرئيس والأعضاء المؤثرين في فريقه المعني بشؤون الأمن القومي بدوا جميعًا على خلاف حول كيفية الرد على طهران.
إسبر الذي بدأ مسيرته ضابط مشاة في الفرقة 101 المحمولة جوًّا، خدم بامتياز في حرب الخليج الأولى، وهو ما يعني أن لديه خبرات كبيرة على مستوى التعامل مع ملفات الشرق الأوسط.
وقال البيت الأبيض إنه خدم بعد ذلك في أوروبا، بالإضافة إلى العمل ضمن هيئة أركان الجيش في واشنطن العاصمة، وذلك قبل الانتقال إلى الحرس الوطني والتقاعد بعد 21 عامًا من الخدمة.
وعلى المستوى السياسي، يمتلك مارك إسبر العديد من الخبرات التي تؤهله لتولي العديد من الملفات الساخنة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها التعامل مع رغبات إيران في تطوير قدراتها النووية، بما يؤهلها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.
وعلى رأس وظائفه السياسية، كان العمل في منصب رئيس العلاقات الحكومية لشركة رايثيون المتخصصة في الصناعات العسكرية، وهي من أهم المقاولين الدفاعيين الذين يمتلكون أعمالا موسعة في العشرات من البلدان على مستوى العالم، الأمر الذي يرجح كفته ليكون الأنسب لتولي هذا المنصب.
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وبخلاف علاقاته الدولية الموسعة، التي اكتسبها من خلال العمل على رأس قيادة شركة رايثيون الأمريكية، فإن إسبر يمتلك أيضًا خبرات سياسية متراكمة، كوّنها من خلال العمل ضمن المؤسسات التشريعية الرئيسية في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يمنحه القدرة على إقامة الاتصال بين السياسة والقائمين على شؤون الجيش ومستشاري الأمن القومي.
وعمل إسبر ضمن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وهي من المواقع التي تمتلك تأثيرًا كبيرًا فى سير العلاقات بين الولايات المتحدة والبلدان الأخرى، كما عمل نائب مساعد وزير الدفاع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وخلال تلك الفترة تولى ملف حظر الانتشار النووي، الذي كان على رأس أولويات بوش.
وترأس إسبر أيضًا مجلس شؤون الأمن القومي الأمريكي في مجلس الشيوخ، وهو ما مكنه من الاستمرار في العمل السياسي المختلط بالشأن العسكري، الأمر الذي أيضًا رشحه ليكون خيارًا مناسبًا لتولي حقيبة الدفاع في إدارة ترامب، وبالأخص في التوقيت الحرج الذي تواجه فيه العديد من التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط.