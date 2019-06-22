مصر تتصدر «السوشيال ميديا» بحفل افتتاح «أمم إفريقيا»

طاقة إيجابية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل افتتاح الأمم الإفريقية بمصر.. أفارقة ومصريون يعبرون عن مشاعرهم بالفخر والاعتزاز بمصر والقارة

تحرير:بيتر مجدي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

تسبب حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية رقم 32 التي تنظمها مصر هذا العام، في حالة من الطاقة الإيجابية التي انتشرت عبر منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء من مصر أو خارجها، خصوصا من قلب قارة إفريقيا التي أصبحت الأنظار عليها وعلى بوابتها الشمالية، بعد تنظيم حفل افتتاح وصفته وسائل الإعلام العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«المبهر»، وكشف هذا الحفل بتنظيمه الذي أوضح وجه مصر الحضاري بثقافتها المختلفة والمتنوعة من الفرعونية والبحر متوسطية والعربية والإفريقية، عن واحدة من أفضل لحظات المواطنين المصريين عبروا فيها عن شعورهم بالفخر والانتماء.

انهالت التعليقات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الفخر والفرحة بالاحتفال ليس بمصر فقط، ولكن بقارة إفريقيا كلها، والانتماء لها، في واحدة من اللحظات التي شعر فيها سكان القارة بترابطهم وانتمائهم لها، والمواطنون المصريون بالفخر والسعادة، نظرا لتنظيم حفل وصفه البعض بأنه الأفضل في إفريقيا،

انهالت التعليقات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن الفخر والفرحة بالاحتفال ليس بمصر فقط، ولكن بقارة إفريقيا كلها، والانتماء لها، في واحدة من اللحظات التي شعر فيها سكان القارة بترابطهم وانتمائهم لها، والمواطنون المصريون بالفخر والسعادة، نظرا لتنظيم حفل وصفه البعض بأنه الأفضل في إفريقيا، وأوضح البعض أنه فاق حفل افتتاح كأس العالم العام الماضي في روسيا.

أفارقة: حفل افتتاح جعلنا فخورين بإفريقيا

وقدمت «سوسنا فيلبس» الشكر لمصر، وعبرت عن فخرها بكونها تنتمي لإفريقيا، مع صورة من حفل الافتتاح.

التفاعلات كانت أيضا لشباب وصحفيين من خارج إفريقيا، الذين أشادوا بحفل الافتتاح مثل اللبنانية ريان مسلم، التي أشادت بتنظيم مصر حفل الافتتاح.

وكتب مشارك آخر إنها رسالة واضحة للعالم.. هذه هي إفريقيا.

وكتب مواطن من نيجيريا أن المصريين جعلوا إفريقيا فخورة، بحفل الافتتاح الرائع هذا، محبة كبيرة من نيجيريا.

وفي المغرب امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمنشورات في حب مصر، مشيدين بحفل الافتتاح، واصفين إياه بـ«الافتتاح التاريخي الذي أبهر العالم»، وشارك أحدهم على جروب عبر موقع «فيسبوك» صورة من حفل الافتتاح معلقا: «المصريون مستواهم عالي، في الإعلام وفي التنظيم»، مقارنًا بحفل افتتاح كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، معتبرًا أن الحفل المصري أفضل بكثير.

وكتب مغربي آخر في تعليق: «المصريون استفادوا من التقدم الفني والتقني لديهم في مجالي التصوير والإخراج».

مصريون ونفتخر

كتبت مواطنة مصرية: «اسمحوا لي أحيي العبقري اللي صمم الكونسبت لاستعراض الافتتاح، على اختياره للعناصر اللي بتعبر عن تاريخ وهوية مصر وامتزاجها بمحيطها الإفريقي والأوسطي والعربي، الرمزية في اختيار رقة التنورة كانت موفقة ومبهجة وراقية».

الفخر بحفل الافتتاح والإشادة به جعل الحضور يشيدون بالشباب المصري، الذي عمل بكل جهد من أجل تنظيم المعدات وكل التفاصيل بشكل منسق ومنظم ليخرج الحفل بهذه الصورة المبهرة، ووصفهم بأنهم «خلايا نحل تعرف مسارها بدون أخطاء تذكر».

كان حفل الافتتاح واحدة من اللحظات التي يجتمع فيها كل المواطنين المصريين بمختلف ألوانهم وطوائفهم للتعبير عن انتمائهم وحبهم لبلدهم، وهذه الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توضح هذا وهي لعلم مصر حمله الجمهور معهم في الاستاد وكتبوا عليها بثلاث لغات هي العربية والقبطية والإنجليزية «بنحب مصر».

التعبير عن مشاعر الفخر بمصر وحفل الافتتاح شمل كثيرين، وكان «التايم لاين» على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن «طاقة إيجابية»، للفخر بمصر وقدرة المصريين أن يظهروا بأفضل مظهر عندما يودون ذلك.

الفخر بصورة حفل الافتتاح جعل البعض يكتب «إنها مصر عندما تريد أن تكون على قدر اسمها»، وكتب البعض «مصر عظيمة».

وأشار البعض إلى أن تنظيم البطولة في هذا الوقت الضيق فقط خلال عدة أشهر قبل انطلاقها هو إنجاز ونجاح.

وكتب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه إنجاز يليق بالحضارة المصرية ويبهر العالم.

وينتظر المواطنون المصريون بعد هذا الحفل المبهر أن تكون البطولة من نصيب المنتخب المصري، وهم يدعمون لاعبي المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز لتحافظ مصر على صدارتها لدول إفريقيا منفردة بحصولها على اللقب 7 مرات، وتمنوا أن تكون الثامنة في القاهرة هذا العام.