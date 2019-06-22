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حملة بيئية لتنظيف شواطئ النيل في أسوان من البلاستيك

تحرير:عوض سليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
حملة بيئية ضد البلاستيك بأسوان
حملة بيئية ضد البلاستيك بأسوان
انطلقت بمدينة أسوان حملة بيئية شبابية لتنظيف الشواطئ النيلية من الملوثات البلاستيكية التى تدمر الحياة في نهر النيل. الحملة اتخذت شعار "ضد البلاستيك"، وتقول منى راجح المسئول عن الحملة، إنه تم الترتيب والإعداد للحملة منذ شهر أبريل الماضى، حيث تم تحديد الأماكن التى توجد بها نفايات وملوثات بلاستيكية خاصة المناطق القريبة من الشواطئ، باعتبار البلاستيك أكثر ضررًا على البيئة والكائنات الموجودة داخل النيل وعلى اليابسة، نظرا لأن تحلله يستغرق قرابة 400 سنة، حسب الدراسات البيئية.
وأشارت إلى أن الحملة بدأت حاليا بمنطقة شواطئ جزيرة أسوان، بمشاركة 10 شباب وفتيات بالجهود التطوعية، حيث تم تجميع كميات هائلة من المواد البلاستيكية، والنفايات الضارة للبيئة ونهر النيل، والتى قد تؤثر على التنوع البيئي داخل النيل. آية عادل، إحدى المشاركات، قالت إن الحملة مستمرة وتستهدف كل الشواطئ النيلية
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مجلس-النواب (1)

النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
علاج-مرض-السكر

توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
مجلس-النواب

13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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النائب ياسين عبد الصبور

برلماني يطالب باستثناء أسوان من أسعار الكهرباء الجديدة

قال ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بأسوان، إن البرلمان سيناقش، غدا الأحد، طلب الإحاطة الذى كان قد تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن استثناء أسوان من شرائح أسعار الكهرباء الجديدة. وأوضح عبد الصبور، في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن أسوان محافظة حدودية ومناخها حار جدا، وهو ما يستلزم استخدام مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تزيد من استهلاك الكهرباء لدى مختلف شرائح المواطنين، مطالبا بضرورة مراعاة المحافظة، كونها إحدى المدن التى تعد مصادر للطاقة فى مصر.
قرية-نوبية-بأسوان-ماضيها-أفضل-من-حاضرها (2)

سند الملكية أزمة تواجه أبناء النوبة بقضية التعويضات

يواجه أهالي النوبة المتضررون من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان أزمة إثبات الملكية والذي مر عليه نحو 4 أجيال ويعود إلى عام 1902. وصدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر المتضررين والذين لم يسبق لهم التعويض. وأعلن وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يسبق تعويضهم في إطار حرص الرئيس السيسي على حل مشكلات أهل النوبة. وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين.
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لإنتاج الكهرباء.. الكونغو تعتزم بناء 5 سدود

أعرب فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا. ولخص استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "ما زالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة". وأكد، أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.
دودة-الحشد-وممدوح-السباعي

الحشرة الجياشة تخترق الحدود وتهدد المحاصيل الزراعية

تعد «الحشرة الجياشة» واحدة من أخطر الآفات التي تسبب أضرارا بالغة في الزراعات، والتي تم اكتشافها في غرب أفريقيا للمرة الأولى، وبالتزامن مع انتشارها في عدد من الدول تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» رفع حالة الطوارئ لمواجهتها من خلال الإجراءات الاحترازية. وشدد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، على التنسيق بين خبراء منظمة «الفاو» والزراعة لاتخاذ كافة الإجراء الاحترازية للتصدي لـ«دودة الحشد الخريفية» والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية معلنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة «دودة الحشد الخريفية».
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