حملة بيئية لتنظيف شواطئ النيل في أسوان من البلاستيك

تحرير:عوض سليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

حملة بيئية ضد البلاستيك بأسوان

انطلقت بمدينة أسوان حملة بيئية شبابية لتنظيف الشواطئ النيلية من الملوثات البلاستيكية التى تدمر الحياة في نهر النيل. الحملة اتخذت شعار "ضد البلاستيك"، وتقول منى راجح المسئول عن الحملة، إنه تم الترتيب والإعداد للحملة منذ شهر أبريل الماضى، حيث تم تحديد الأماكن التى توجد بها نفايات وملوثات بلاستيكية خاصة المناطق القريبة من الشواطئ، باعتبار البلاستيك أكثر ضررًا على البيئة والكائنات الموجودة داخل النيل وعلى اليابسة، نظرا لأن تحلله يستغرق قرابة 400 سنة، حسب الدراسات البيئية.

وأشارت إلى أن الحملة بدأت حاليا بمنطقة شواطئ جزيرة أسوان، بمشاركة 10 شباب وفتيات بالجهود التطوعية، حيث تم تجميع كميات هائلة من المواد البلاستيكية، والنفايات الضارة للبيئة ونهر النيل، والتى قد تؤثر على التنوع البيئي داخل النيل. آية عادل، إحدى المشاركات، قالت إن الحملة مستمرة وتستهدف كل الشواطئ النيلية