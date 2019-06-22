أستاذ بآداب الإسكندرية يحصل على عضوية لجنة باليونسكو

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب

حصل الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، على عضوية اللجنة العلمية الاستشارية للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمنظمة اليونسكو، والذى تم ترشيحه لها عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو بوزارة التعليم العالي، بينما قامت السفارة المصرية في باريس ممثلة في وفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو ببذل جهود ومساع دبلوماسية حثيثة لدعم مرشح مصر، وذلك خلال الدورة السابعة لاجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والذي عقد في مقر المنظمة في باريس خلال يومي 20 – 21 يونيو 2019.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها خبير مصري لعضوية تلك اللجنة الدولية، حيث تتكون هذه اللجنة العلمية من 14 خبيرا دوليا في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتعد المرجعية العلمية الأولى فيما يتعلق بميثاق اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث تقوم اللجنة بتقديم الخبرات والمشورة العلمية