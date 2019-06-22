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أستاذ بآداب الإسكندرية يحصل على عضوية لجنة باليونسكو

تحرير:محمد مجلي ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب
الدكتور عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب
حصل الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، على عضوية اللجنة العلمية الاستشارية للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمنظمة اليونسكو، والذى تم ترشيحه لها عن طريق اللجنة الوطنية لليونسكو بوزارة التعليم العالي، بينما قامت السفارة المصرية في باريس ممثلة في وفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو ببذل جهود ومساع دبلوماسية حثيثة لدعم مرشح مصر، وذلك خلال الدورة السابعة لاجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والذي عقد في مقر المنظمة في باريس خلال يومي 20 – 21 يونيو 2019.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها خبير مصري لعضوية تلك اللجنة الدولية، حيث تتكون هذه اللجنة العلمية من 14 خبيرا دوليا في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتعد المرجعية العلمية الأولى فيما يتعلق بميثاق اليونسكو لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث تقوم اللجنة بتقديم الخبرات والمشورة العلمية
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النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
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توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
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13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
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ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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فتح باب القبول في المدارس العسكرية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلبة في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020 بناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع للمراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ويشترط في المتقدمين أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية، وأن يتناسب عمر المتقدم مع المرحلة الدراسية طبقا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وأن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات والفحوصات المقررة العلمية، الطبية والمهارية والأمنية وكشف الهيئة وان يكون حاصل على 70? فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات المهارية الأولية والمهارية التخصصية.
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البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
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كحك عيد الفطر في الإسكندرية بالتقسيط

"أهلا.. أهلا بالعيد.. مرحب.. مرحب بالعيد"، غدا الأربعاء، يحل علينا عيد الفطر المبارك ما يجعل المواطنين في حالة سباق مع الزمن لتجهيز الاستعدادات الخاصة بالعيد سواء بشراء الملابس الجديدة وتجهيز المنازل لتبدو في أبهى صورة لكن يبقى "كحك العيد والبسكويت والبيتى فور والغُريبة"، العلامات الأبرز والأهم التي تزين العيد ويحرص المواطنون على تجهيزها أو شرائها إلا أن ارتفاع الأسعار يعد عقبة كبيرة أمامهم في سبيل شرائه أو تجهيزه إلا أن أهالي الإسكندرية بدأوا في البحث عن البدائل.
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انقطاع مياه الشرب عن 25 منطقة بالإسكندرية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، قطع مياه الشرب عن 25 منطقة كائنة في قطاع كينج مريوط الكائن بغرب عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمدة خمس ساعات صباح غد الجمعة، على أن تبدأ عملية الانقطاع فى تمام الساعة الرابعة وحتى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وارجعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سبب انقطاع مياه الشرب لوجود أعمال صيانة بالخطوط والدوائر الكهربائية لجهد "66/220/ 500 كيلو فولت" بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وطالبت المواطنين توخي الحذر والاستعداد.
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