سارة سمير: معسكر أذربيجان خطوة نحو طوكيو 2020

تحرير:كريم مليم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

سارة سمير

غادرت سارة سمير، بطلة المنتخب المصرى لرفع الأثقال، القاهرة متوجهة إلى أذربيجان بصحبة المنتخب الوطنى للمشاركة فى معسكر تدريبى يستمر حتى 25 يوليو المقبل بتمويل كامل من الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي البنك الأهلي المصري، وذلك فى إطار الاستعداد لعدد من البطولات، أولاها دورة الألعاب الإفريقية التى يستضيفها المغرب خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019، ثم بطولة العالم بتايلاند خلال الفترة من 18- 29 سبتمبر 2019، وكذلك بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط خلال الفترة من 1- 10 أكتوبر 2019.

وأشادت سارة باهتمام وزارة الشباب والرياضة ووجهت الشكر للبنك الأهلى المصرى و"روابط" الرياضية والاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، على الاهتمام والمتابعة، قائلة إن مشاركتها فى هذه البطولات بمنزلة خطوات على طريق الهدف الكبير وهو تحقيق ميداليات أولمبية فى طوكيو 2020. يشار إلى أن سارة سمير ضمن

وأشادت سارة باهتمام وزارة الشباب والرياضة ووجهت الشكر للبنك الأهلى المصرى و"روابط" الرياضية والاتحاد المصرى لرفع الأثقال برئاسة محمود محجوب، على الاهتمام والمتابعة، قائلة إن مشاركتها فى هذه البطولات بمنزلة خطوات على طريق الهدف الكبير وهو تحقيق ميداليات أولمبية فى طوكيو 2020.



يشار إلى أن سارة سمير ضمن فريق الفراعنة الأولمبي، الذى يضمها مع 9 لاعبين ولاعبات، ويدعمه البنك الأهلى المصرى وروابط الرياضية لتمويل هذا المعسكر، وعدد من المعسكرات والبطولات الدولية فى إطار خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.



وتم الإعلان عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وعن المدينة المستضيفة في بيونس إيرس بالأرجنتين، وفازت طوكيو بتنظيم الدورة بعد أن تنافست في ذلك هي ومدريد وإسطنبول، وستشارك جزر فارو لأول مرة في تاريخها في هذه النسخة من الألعاب الأولمبية.