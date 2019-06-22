كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

هناك الكثير من التساؤلات بشأن كيفية عمل تلك العملة، ووقت التعامل بها بشكل رسمي ومدى مصداقيتها واعتراف المجتمع التكنولوجي بها، والمنتجات التي سيتم شراؤها بتلك العملة
كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي.
تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.
بالفعل، تم إنشاء شركة تابعة تسمى Calibra، وهي عبارة عن محفظة للتعامل بالمعاملات المشفّرة للمستخدمين، بالإضافة إلى شركة "Libra" المستقلة التي لا تهدف للربح، وتتكون من الشركات المؤسسة التي ألقت بكل ثقلها لتدفع بالعملة الجديدة، ليصل حجم استثمارات الشركة الواحدة إلى 10 ملايين دولار.
على جانب آخر، هناك الكثير
بالفعل، تم إنشاء شركة تابعة تسمى Calibra، وهي عبارة عن محفظة للتعامل بالمعاملات المشفّرة للمستخدمين، بالإضافة إلى شركة "Libra" المستقلة التي لا تهدف للربح، وتتكون من الشركات المؤسسة التي ألقت بكل ثقلها لتدفع بالعملة الجديدة، ليصل حجم استثمارات الشركة الواحدة إلى 10 ملايين دولار.
على جانب آخر، هناك الكثير من التساؤلات بشأن كيفية عمل تلك العملة، ووقت التعامل بها بشكل رسمي ومدى مصداقيتها، واعتراف المجتمع التكنولوجي بها.
ستكون العملة الجديدة متوفرة عبر تطبيق ماسنجر، وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، وتطبيق مستقل آخر
قال فيسبوك إن محفظة Libra الرقمية، التي يمكن للناس من خلالها تخزين العملة المشفرة، سيتم الوصول إليها من خلال ماسنجر و"واتساب" وتطبيق يسمى "Calibra"، يقول "فيسبوك" إنه سيتم تحميله من خلال Apple App Store ومتجر Google Play.
ستحتاج إلى بطاقة هوية من جهة حكومية لتتمكن من استخدام العملة
بمجرد إطلاق العملة المشفرة في عام 2020، سيحتاج الأشخاص إلى تقديم بطاقة هوية صادرة عن الحكومة لإنشاء حساب على التطبيق نفسه.
قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي جوش ستين، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، إن المستخدمين سيحتاجون إلى تقديم تفاصيل تحقق إضافية، ولكن إذا أرادت فيسبوك إتاحة العملة لـ1.7 مليار شخص في العالم بدون حساب مصرفي، فسوف تحتاج بالطبع إلى عدد من الوثائق المطلوبة لإعداد حساب، كحد أدنى من الطلبات.
تقوم Calibra بالتسجيل بالفعل للأشخاص من أجل الوصول المبكر للعملة الجديدة، من الآن.
كيف يمكن للمستخدمين وضع المال في محفظة Calibra؟
سيتمكن المستخدمون من تحويل عملتهم المحلية إلى العملة الجديدة، ومن ثم تخزين رصيد في محفظة Calibra الخاصة بهم، وسيكونون قادرين على القيام بذلك إلكترونيا، وتحويل العملة إلى libra، إما باستخدام تطبيق Calibra نفسه وإما باستخدام تطبيقات أخرى.
وفي ما يتعلق بتحويل الأموال النقدية في العالم الحقيقي، فسيتمكنون أيضا من شراء المنتجات عبر الإنترنت، أو تحويلها إلى نقود عادية.
وستكون العملة الجديدة بنفس قيمة الدولار، أو اليورو، أو الجنيه، لذلك سيكون من السهل على الناس استخدامها، ومع ذلك لم يتم تحديد قيمة العملة حتى الآن.
ما الأشياء التي تقبل الدفع بهذه العملة الجديدة؟
لن تكون العملة الجديدة فقط لمعاملات التحويلات الفردية، فقال موقع Calibra إن الإصدار الأول من التطبيق سيدعم مدفوعات الند للند وبعض الطرق الأخرى للدفع؛ مثل رموز الاستجابة السريعة QR التي يمكن للتجار الصغار استخدامها لقبول المدفوعات بالعملة الجديدة.
بمرور الوقت، سيكون هناك العديد من الخدمات الأخرى بما في ذلك استقبال المدفوعات الإلكترونية داخل المتاجر الصغيرة، وأنظمة نقاط البيع.
كما قال نائب شركة فيسبوك، كيفن ويل لـ"blockchain product"، إنه يمكن استخدام LIBRA أيضًا كعملة لدفع خدمات شركاء Calibra، مثل أوبر.
لن يتم التحكم فيها بالكامل بواسطة فيسبوك
أنشأت فيسبوك شركة فرعية مستقلة بالفعل، كما أن هناك نحو 28 مؤسسة وشركة مشاركة بالفعل في تأسيس تلك العملة، إلى جانب العملاقة Master Card وUber وAndreessen Horowitz. ودفعت هذه الشركات ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للانضمام.
كتب مارك زوكربيرج في إحدى التدوينات بعد الإعلان عن العملة الجديدة أنه يأمل في الحصول على 100 عضو قبل إطلاق العملة، كما أنه ينتظر الانضمام من منافسيه مثل جوجل وتويتر.
لن تشارك Calibra أي معلومات مع فيسبوك
كتب زوكربيرج عبر حسابه على فيسبوك: "أي معلومات تشاركها مع Calibra ستبقى منفصلة عن المعلومات التي تشاركها على فيسبوك".
سيكون الإعداد الافتراضي للعملة الجديدة هو عدم مشاركة أي معلومات مع فيسبوك، وتصر الشركة على أنه لن يتم استخدام البيانات المالية لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.
أكد موقع Calibra أيضًا أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى حساب فيسبوك أو واتساب للتسجيل في Calibra.
ما علاقة فيسبوك؟
بعبارات بسيطة، المزيد من إيرادات الإعلانات. تأمل فيسبوك في أن تعتمد الشركات الأخرى على عملتها الجديدة، وتبيع البضائع للعملاء باستخدام العملة. إذا كان هذا سيساعد على زيادة مبيعات تلك الشركات، فسيؤدي إلى تشجيع هذه الشركات على وضع المزيد من الإعلانات على فيسبوك.
سيكون بمقدور المطورين إنشاء تطبيقات باستخدام تقنية Libra blockchain،
وفيسبوك هي المصدر المفتوح للغة الترميز الجديدة المستخدمة في بناء العملة الجديدة، ما يعني أن المطورين سيكونون قادرين على إنشاء تطبيقات جديدة باستخدام Libra.
وحرصت فيسبوك على إخلاء مسؤوليتها عن النتائج الفعلية لاستخدام العملة، إذ قالت: "يعد إطلاق تلك العملة ضمن ما نطمح إليه في ما يتعلق بخططنا وتوقعاتنا المتعلقة بالمنتجات وخطط العمل. قد تختلف هذه البيانات عن النتائج الفعلية، بناءً على مجموعة مختلفة من العوامل والشكوك التي يقع الكثير منها خارج سيطرتنا، لكن تظل العملة الجديدة منتجا غير مكتمل".