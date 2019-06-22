كيف تستخدم عملة فيسبوك الرقمية الجديدة؟

هناك الكثير من التساؤلات بشأن كيفية عمل تلك العملة، ووقت التعامل بها بشكل رسمي ومدى مصداقيتها واعتراف المجتمع التكنولوجي بها، والمنتجات التي سيتم شراؤها بتلك العملة

تحرير:مي فؤاد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

عملة فيسبوك

كشفت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك"، الفترة الماضية، النقاب عن عملتها الرسمية المشفّرة الخاصة، وهي العملة السرية التي تعمل عليها منذ أكثر من عام، وتم دعمها عن طريق الاستثمار من شركات الدفع الكبرى؛ مثل Mastercard وVisa وPayPal، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك شركتا أوبر وسبوتيفاي. تعلق فيسبوك آمالا كبيرة على عملتها الرسمية، وتركز تلك الخدمة بشكل مباشر على تقديم خدمات مالية بسعر رخيص، ما يسهّل على 1.7 مليار شخص حول العالم، جميع التعاملات المادية، دون الحاجة إلى حسابات بنكية.

بالفعل، تم إنشاء شركة تابعة تسمى Calibra، وهي عبارة عن محفظة للتعامل بالمعاملات المشفّرة للمستخدمين، بالإضافة إلى شركة "Libra" المستقلة التي لا تهدف للربح، وتتكون من الشركات المؤسسة التي ألقت بكل ثقلها لتدفع بالعملة الجديدة، ليصل حجم استثمارات الشركة الواحدة إلى 10 ملايين دولار. على جانب آخر، هناك الكثير