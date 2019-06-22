جريمة

السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
وتبين أن الحريق نشب في جهاز تكييف خاص بمكتب أحد مهندسي الموقع "كرافان" مساحته 15 مترًا، ما أدى إلى احتراق التكييف بالكامل. وقال هيثم مصطفى كامل، 37 عامًا، مهندس بترول ومسؤول قسم السلامة بالموقع، إن الحريق نشب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال، ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية
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للحكم.. تأجيل إلزام الأزهر بحظر النقاب لـ 31 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب لجلسة 31 يوليو المقبل للحكم. وكشفت أوارق الدعوى المقدمة، أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، كما استندت الدعوى بالقضاء الإداري عندما أصدر حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين.
حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (2)

حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
انقلاب-سيارة-شرطة

إصابة ضابط و3 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب ضابط و3 مجندين، اليوم السبت، على أثر انقلاب سيارة شرطة على طريق مصر- إسكندرية الزراعي، أمام كافيتريا الشيخ محمد بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة.
جثة-فى-شقة

الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.
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حريق-هائل-أسفل نادي-الزراعيين-بالدقهلية (2)

حريق هائل أسفل نادي الزراعيين في الدقهلية (صور)

اندلع حريق هائل في محل عطارة كبير أسفل نادي الزراعيين في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، واندفعت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى باقي المنشآت، وتفحمت العطارة دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة باندلاع حريق هائل في عطارة مجاورة لمبنى قصر الثقافة بشارع الأنصاري، أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.
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السيطرة على حريق بـ«القصر الأبيض» في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالطابق الرابع عشر بمبنى «القصر الأبيض» بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما تبين أن الشقة كانت خالية من السكان وقت نشوب الحريق، الذي أسفر عن احتراق أغلب محتوياتها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
حريق

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
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