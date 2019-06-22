السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.

وتبين أن الحريق نشب في جهاز تكييف خاص بمكتب أحد مهندسي الموقع "كرافان" مساحته 15 مترًا، ما أدى إلى احتراق التكييف بالكامل. وقال هيثم مصطفى كامل، 37 عامًا، مهندس بترول ومسؤول قسم السلامة بالموقع، إن الحريق نشب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأحمال، ما أدى إلى حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية