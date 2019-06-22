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إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل تراجعه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
كازابلانكا
كازابلانكا
يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثامن على التوالي، إذ حقق أمس الجمعة، إيرادا بلغ مليونا و261 ألفا و727 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و31 ألفا و377 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وهو إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 458 ألفا و58 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال،
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أزمات ياسمين صبري..آخرها الإساءة لأصحاب متلازمة داون

ياسمين صبري.. فنانة لم تكن تحلم يومًا ما بدخول الوسط، فهي من البداية تمنت أن تكون مذيعة، وعملت بالفعل مراسلة فى قناة الحياة، وحينها تلقت اتصالا من شركة إعلانات للعمل كموديل، وكانت متخوفة من قبول العمل، لكنها وافقت عليه في النهاية، ومن هنا جاءت فرصتها لتشارك فى برنامج «خطوات الشيطان» مع معز مسعود، وانطلقت فى عالم التمثيل، وقدمت عدة أعمال، منها «جبل الحلال»، «جحيم فى الهند»، و«الحصان الأسود» وأخيرًا «حكايتي».. ولم تكد ياسمين تقطع بضع خطوات في مسيرتها حتى طاردتها الأزمات، سواء فى لوكيشن التصوير أو خارجه.
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أمير كرارة في الاستاد.. يردد النشيد الوطني (فيديو)

حرص الفنان أمير كرارة على الحضور في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، والتي حسمها منتخب مصر لصالحه بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب زيمبابوي، ونشر فيديو له من استاد القاهرة الدولي عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي "تيشيرت" المنتخب، والحضور حوله في المدرجات، ويردد معهم النشيد الوطني، وظهر معه في الفيديو مدرب اللياقة علي مظهر، وعلق "كرارة" على الفيديو قائلا: "تحيا مصر"، ولم يكن هو الفنان الوحيد الذي حرص على الحضور فى الاستاد لتشجيع المنتخب.
Venom

توم هاردي يوافق على تقديم جزء ثانٍ من «Venom»

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الــممر (1)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تقدمه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الثلاثاء مليونا و642 ألف جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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