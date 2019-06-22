إيرادات أفلام العيد.. «كازابلانكا» يواصل تراجعه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

كازابلانكا

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثامن على التوالي، إذ حقق أمس الجمعة، إيرادا بلغ مليونا و261 ألفا و727 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و31 ألفا و377 جنيها، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وهو إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 458 ألفا و58 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال،