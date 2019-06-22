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إدانة «كاردي بي» بعد ضربها عاملين في نيويورك

تحرير:مروان أحمد ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
كاردي بي
كاردي بي
أدانت هيئة المحلفين النجمة العالمية كاردي بي، في قضية التشاجر التي كانت متهمة فيها، إذ اتهمت بالاشتراك في مشاجرة بأحد النوادي الليلية بمدينة كوينز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الصيف الماضي، حسبما جاء في تصريحات مصدر مسؤول بالشرطة لموقع "CNN"، على أن يتم تأجيل النطق بالحكم للجلسة المقرر انعقادها يوم 25 يونيو الجاري. وكان قد تم القبض على "كاردي" خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما اعتدت بإلقاء زجاجة وكرسي على اثنين من العاملين بأحد نوادي التعري، ما تسبب في إصابتهما بإصابات بالغة.
وجاءت فعلتها بسبب أن إحدى العاملات في النادي على علاقة بزوجها منذ أغسطس من العام الماضي، وتم توجيه تهمتين إليها، الأولى هي التعامل بتهور، ما تسبب في خطورة على حياة الموجودين في المكان، والثانية الاعتداء بعنف على عاملين بالنادي. الجدير بالذكر أن إحدى ضحايا النجمة العالمية وتدعى بلكاليس المنزار، كانت
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