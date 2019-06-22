بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

بول بوجبا

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من رغبة بوجبا في الرحيل، فإن مانشستر يونايتد يتوقع سفر النجم الفرنسي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم المقبل، إذ تصر إدارة الشياطين الحمر على أن بوجبا ليس للبيع، ولن تسمح برحيله بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني. ويبدأ مانشستر يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 8 يوليو المقبل بمواجهة بيرت