رياضة

بوجبا يهاتف ساري للرحيل عن مانشستر يونايتد

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
بول بوجبا
بول بوجبا
أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى مهاتفة متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا، للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، من أجل حثه على التعاقد معه كي يعود من جديد إلى صفوف يوفنتوس، ويبدو أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، بات قريبا من الرحيل عن قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، بعدما صرح الأسبوع الماضي بأنه يتطلع لخوض تحدّ جديد، ويرغب بوجبا في العودة إلى اليوفي من جديد، وذلك بعد رحيله عن السيدة العجوز لصفوف الشياطين الحمر في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من رغبة بوجبا في الرحيل، فإن مانشستر يونايتد يتوقع سفر النجم الفرنسي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم المقبل، إذ تصر إدارة الشياطين الحمر على أن بوجبا ليس للبيع، ولن تسمح برحيله بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني. ويبدأ مانشستر يونايتد فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 8 يوليو المقبل بمواجهة بيرت
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تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن مباراة كينيا، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على ملعب الدفاع الجوي في تمام العاشرة مساء، لن تكون سهلة بكل السبل، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نلعب هذه البطولة بكل تركيز وجئنا من أجل الفوز بالبطولة.. شيء جيد جدا أن أبدأ هذه البطولة وأكثر من لاعب في المنتخب قد فاز فعليا ببطولات مع أنديتهم في أوروبا وهذا أمر إيجابي لصالح المنتخب».
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دي ليخت يرفض برشلونة ويحسم وجهته المقبلة

ألمح قائد أياكس ومدافع المنتخب الهولندي ماتياس دي ليخت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف يوفنتوس هذا الصيف، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية. ويعد دي ليخت من أبرز المواهب الصاعدة بقوة في القارة الأوروبية، بعدما قاد أياكس للتتويج بالثنائية المحلية إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، وقال دي ليخت عقب مشاركته في دوري الأمم الأوروبية بأنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله عقب انتهاء إجازته، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وبرشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.
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بوجبا‎

مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
فريق-كريستال-بالاس

كريستال بالاس يرفض عرض اليونايتد لضم بيساكا

رفض كريستال بالاس العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد لضم الظهير الأيمن أرون وان بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، حيث اقتصر العرض على 35 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي للصفقة و15 مليون إسترليني إضافات، وهو الأمر الذي رفضه كريستال بالاس، والذي لن يناقش أي عرض يقل عن 45 مليون جينه إسترليني كثمن أساسي لضم اللاعب الإنجليزي الشاب، الذي يرغب بدوره في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولكنه لم يتقدم بطلب رسمي للإدارة بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.
فريق-كريستال-بالاس

بالاس يتصدى لرغبة بيساكا في الانتقال لليونايتد

يفضل الظهير الأيمن لكريستال بالاس أرون وان بيساكا، الانتقال إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، إلا أن كريستال بالاس لن ينظر إلى أي عرض سيقدم إليه أقل من 50 مليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من اهتمام اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال إلى قلعة الأولد ترافورد، فإنه لم يتقدم إلى إدارة النادي بطلب للموافقة على رحيله، ومن المنتظر أن يتقدم مانشستر يونايتد بعرض ثان لضم بيساكا، بعدما تم رفض العرض الأول الذي قُدرت قيمته بـ40 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن كريستال بالاس لا يعاني من ضغوطات بيع اللاعب الذي يمتد تعاقده حتى عام 2022.
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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