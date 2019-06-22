لماذا أعلنت المالية عن تأسيس شركة جديدة للمقاصة؟

أعلنت وزارة المالية عن إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي مع البنك المركزي المصري وشركة مصر للمقاصة؛ بهدف تطبيق إستراتيجية الدين العام وخفض ديون مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

تعتزم الحكومة إنشاء شركة جديدة تستهدف خفض الديون في مصر، وذلك من خلال وجود شراكة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إذ وافق مجلس الوزراء أمس، على إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين الجهات الثلاث، كما وافقت وزارة المالية على المساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون جنيه، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.

ما نظام الإيداع المركزي؟ يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها. ما نظام المقاصة؟ يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق

ما نظام الإيداع المركزي؟

يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها.

ما نظام المقاصة؟

يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية وتغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وما يستتبع ذلك من الخصم والإضافة وفقا لما تم تنفيذه.

أهداف تطبيق نظام المقاصة والتسوية

- الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية والقيم النقدية للعمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية في ما بين شركات الوساطة في الأوراق المالية.

- تنفيذ عملية المقاصة والتسوية وإتمام عملية نقل الملكية في توقيتات محددة.

تأسيس الشركة الجديدة يستهدف خفض الدين العام

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن قرار إنشاء الشركة الجديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام.

وأضاف سعد أن إنشاء الشركة أيضا يأتي إعمالا بما تم عرضه على مجلس الوزراء وعلى المجموعة الاقتصادية في أكتوبر 2018 عن إستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، وبالأخص المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.

بينما كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن أن الهدف من إنشاء الشركة هو حفظ السندات الحكومية بهدف تيسير تعاملات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن دور شركة مصر المقاصة سيتركز فقط على حفظ هذه السندات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لها، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الأوراق المالية المصرية.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن الحكومة تسعى إلى تطبيق إستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، والتي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها.

إستراتيجية الديون

بدأت الحكومة العمل بإستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام، تستهدف خفضه إلى 80- 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك نسبة الفائدة على الديون إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021- 2022.

ووفقا للإستراتيجية، فإن الحكومة تعتمد على طرح السندات طويلة الأجل لتمديد أجل الدين، وتنويع مصادر التمويل لتشمل طرح الصكوك، والسندات الخضراء، والسندات صفرية الكوبون، وسندات مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وسندات مرتبطة بالتضخم.

من جانبها أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد، ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ إستراتيجية الدين، وعدم زيادة حجم الاقتراض الخارجي خلال السنوات المقبلة من أجل تقليل حجم ديون مصر.

وبدايةً من شهر يوليو المقبل، تهدف إستراتيجية إدارة الديون إلى إصدار أحجام أكبر تدريجيا من سندات الخزانة طويلة الأجل، لتعزيز منحنى العائد على الأوراق المالية الحكومية، وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويا.

وتستهدف الإستراتيجية توسيع قاعدة المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، عبر جذب الأفراد ودمج المزيد من المؤسسات المالية غير المصرفية، ما يقلل من تكلفة إصدار السندات، كما تتضمن التركيز على طرح أدوات الدين آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، مع زيادة عدد عمليات إعادة فتح كل ورقة مالية، لرفع المبلغ المستهدف من 15 حتى 18 مليار جنيه.