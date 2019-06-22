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لماذا أعلنت المالية عن تأسيس شركة جديدة للمقاصة؟

أعلنت وزارة المالية عن إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي مع البنك المركزي المصري وشركة مصر للمقاصة؛ بهدف تطبيق إستراتيجية الدين العام وخفض ديون مصر
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
وزارة المالية
وزارة المالية
تعتزم الحكومة إنشاء شركة جديدة تستهدف خفض الديون في مصر، وذلك من خلال وجود شراكة جديدة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إذ وافق مجلس الوزراء أمس، على إنشاء شركة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين الجهات الثلاث، كما وافقت وزارة المالية على المساهمة في تأسيس تلك الشركة بنسبة 20% من رأسمالها، والسير في إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون جنيه، حيث يساهم البنك المركزي بـ60% ووزارة المالية بـ20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال.
ما نظام الإيداع المركزي؟ يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها. ما نظام المقاصة؟ يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق
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بيتكوين (3)

لأول مرة منذ 15 شهرا.. «بيتكوين» تتجاوز 11 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "بيتكوين" لأكثر من 11 آلاف دولار، لأول مرة منذ مارس 2018، وحسبما أفادت بيانات التداول لموقع "coinmarketcap"، فقد ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 13.08% ليبلغ 11.114 ألف دولارا للعملة الواحدة. وبالنسبة للعملات الرقمية الأخرى الشهيرة، فقد ارتفعت عملة "Ethereum" بنسبة 7.93% ووصل سعر العملة الواحدة إلى 311.04 دولار، بينما وصل سعر عملة "Ripple" إلى 0.464 دولار، بينما حققت عملة "Bitcoin Cash" ارتفاعا وصل إلى 4.85% من قيمتها ووصل سعرها إلى 454.79 دولار للعملة الواحدة.
اكسسوارات-فساتين-الزفاف (3)

تصل لـ350 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الزفاف في البنوك

تشهد فصول الصيف والفترة بين عيدي الفطر والأضحى إقبالا كثيفا على عقد حفلات الزفاف، فيما يعرف لدى المصريين بـ"موسم التزاوج"، ويرغب العريس والعروسة في قضاء ليلة عمر لا تنسى، وإقامة فرح مبهر يظل حديث الحضور لأيام عديدة، لكن ارتفاع أسعار القاعات والفنادق قد يقف حائلا أمام تحقيق هذه الأمنية. الأمر الذي دفع بعض البنوك العاملة في مصر لتقديم خدمة القرض الشخصي للشباب المقبلين على الزواج تحت اسم "تمويل ليلة العمر". وتشمل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.
البورصة

إفصاح ورقابة.. لماذا تعزف الشركات عن القيد بالبورصة؟

على الرغم من ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات من البنوك التي قد تصل في مجملها إلى 20%، فإن معظم الشركات العاملة في السوق المصرية تفضل اللجوء للتمويلات البنكية في تمويل مشروعاتها الجديدة أو توسعات مشروعاتها القائمة بدلا من طرح أسهمها في البورصة. ويتوافر أمام الشركات آليتان للحصول على التمويل، الأولى وهى اللجوء إلى التمويل المصرفي، والثانية هى سوق المال. وحسب خبراء سوق المال فإن المستثمرين يفضلون اللجوء للتمويلات البنكية بدلا من الطرح في البورصة، نظرا لتعقد إجراءات عملية الطرح في البورصة والتخوف من عمليات الإفصاح والرقابة.
اموال

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
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وون-الكورى

بعد صعود الاستثمارات.. خطة لإصدار سندات بعملة كورية

قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بإحدى العملات الآسيوية خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مشيرا إلى أنها تستهدف إصدار سندات باليوان الصيني (سندات الباندا) أو بالين الياباني (سندات الساموراي) أو بعملة كوريا الجنوبية وهي الوون الكوري الجنوبي، وذلك كخيارات محتملة، مضيفا أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة، بحسب وكالة رويترز. وتسعى وزارة المالية إلى إصدار سندات مقومة بالين واليوان بهدف تنويع مصادر الاقتراض كجزء من استراتيجيتها الجديدة لخفض الدين.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
فلوس (1)

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
البنك-المركزى

«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.
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