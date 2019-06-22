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إعلان موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءً من غد الأحد وحتى يوم 15 يوليو المقبل. ويذكر أن الوزارة افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانبي التدريب العملي والتوظيف، عبر شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية، من أجل لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية، الإقليمية، الدولية.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صرح في يونيو 2018، بأن الوزارة ستولى اهتماما بالغا في السنوات المقبلة بإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم الفني، لأنه الضمان الحقيقي لتحقيق المعدلات المأمولة للتنمية الاقتصادية في مصر، موضحا أنه سيتم الاعتماد على منهج إكساب الطالب الجدارات المهنية التى
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مجلس-النواب (1)

النواب يوافق على قانون العلاوة ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، في مجموعه، وأحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة، وجاء في القانون: يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل.
علاج-مرض-السكر

توفير إنسولين بصناعة مصرية وجودة فرنسي «لأول مرة»

في عام 2018 نجحت مصر في توفير دواء الأنسولين بجودة أمريكية، وانتشر وقتها في الصيدليات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال مجموعة أكديما الدوائية التابعة للوزارة، واليوم السبت، كان قطاع الصحة يقدم بشرى جديدة لمرضى السكر، إذ أصدر قطاع الصيدلة بالوزارة ، تقارير أكد خلالها على توفير مواد خام فرنسية بأعلى مواصفات الجودة، لتصنيع الأنسولين محليا لأول مرة، على أن يتم توفيره بمستشفيات الوزارة للمرضى مجانا، وكذلك في الصيدليات بأسعار في متناول جميع المرضى.
مجلس-النواب

13 توصية من خطة البرلمان حول الموازنة العامة

عدة توصيات تضمنها التقرير النهائي الصادر، اليوم السبت، عن لجنة الخطة والموازنة والخاص بالموازنة العامة بنظام البرامج والأداء، مشتملا على 13 توصية متعلقة بمختلف جهات الدولة المصرفية والمالية، وتضمنت التوصيات: إنشاء لجنة تختص بهيكلة وتنميط المستندات وأنظمة التقارير الحكومية، إشراك الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة بداية من العام المالي 2019 - 2020 للرقابة على تطبيق مؤشرات التقييم وتحدد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والأداء.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط طالب ثانوي حاول الهروب بورقة الإجابة في الدقهلية

حاول طالب ثانوي، اليوم السبت، الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المحدد للامتحان، والهروب بورقة الإجابة، في مجمع المسري التابع لإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتمكن أمن اللجنة من ضبطه والتحفظ عليه قبل الهروب بالورقة أو تمزيقها. وتبين أن الطالب يُدعى "يحيى. ع. ص"، 17 عامًا، طالب في لجنة المنازل، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، بينما أعرب طلاب شعبة "أدبي" عن طول أسئلة امتحان التاريخ بما لا يتناسب مع الوقت المحدد.
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الثانوية-العامة-فى-المنيا (4)

وفاة أحد مقدري درجات مادة اللغة العربية

نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم كبير معلمين لغة عربية وأحد مقدري درجات مادة اللغة العربية بقطاع أسيوط، ويواسي الوزير الأسرة في الفقيد، الذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط، إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته. ووجه شوقي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشييع جثمان الفقيد، وتتقدم قيادات الوزارة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
مجلس-النواب

نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
طلاب-الثانوية-العامة

الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
طلاب-ثانوية-عامة

«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.
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