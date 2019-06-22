إعلان موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

٢٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

طارق شوقي وزير التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بدءً من غد الأحد وحتى يوم 15 يوليو المقبل. ويذكر أن الوزارة افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، بهدف ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانبي التدريب العملي والتوظيف، عبر شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية، من أجل لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية، الإقليمية، الدولية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، صرح في يونيو 2018، بأن الوزارة ستولى اهتماما بالغا في السنوات المقبلة بإحداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم الفني، لأنه الضمان الحقيقي لتحقيق المعدلات المأمولة للتنمية الاقتصادية في مصر، موضحا أنه سيتم الاعتماد على منهج إكساب الطالب الجدارات المهنية التى